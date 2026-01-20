Panamá, 20 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Artes Marciales

    Jennisín Rosanía conquista el Grand Slam de Lisboa y completa su colección de títulos

    La atleta panameña brilló al ganar invicta el título europeo y conquistó el único trofeo que le faltaba.

    Humberto Cornejo
    Jennisín Rosanía conquista el Grand Slam de Lisboa y completa su colección de títulos
    Jennisín Rosanía mostrando la medalla de oro que conquistó en Portugal. Foto: Cortesía

    La atleta panameña Jennisín Rosanía volvió a escribir su nombre con letras doradas en el jiu jitsu brasileño internacional, al conquistar la medalla de oro del Grand Slam de Jiu Jitsu Brasileño, organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) y disputado del 15 al 25 de enero en Lisboa, Portugal.

    +info

    La LFF amplía a 10 equipos el Torneo Clausura 2026Alianza deja escapar la victoria y empata con Tauro en el RommelDe Botafogo a la Selección de Panamá: Kadir Barría vive una tarde inolvidable en TarijaHerrera vence a Chiriquí y se mete de lleno en la peleaSinner avanza sin sobresaltos y debuta con autoridad en Australia

    Con esta victoria, Rosanía continúa dejando una huella imborrable en la disciplina, dando saltos gigantes de leyenda dentro del circuito más exigente. El título europeo representó, además, una conquista especial en su carrera, ya que —según confesó a La Prensa— era el único campeonato que le hacía falta ganar dentro de los torneos organizados por la IBJJF.

    La guerrera istmeña disputó tres combates para alcanzar el oro. En la primera ronda superó a una competidora del Reino Unido, luego avanzó en las semifinales ante una atleta de Canadá y cerró su participación con una victoria en la final frente a una representante de Estados Unidos, combate que definió el título del Grand Slam de Lisboa. De acuerdo con la información disponible, la panameña no recibió puntos en contra durante todo el torneo, un registro que refleja la solidez y consistencia de su rendimiento.

    Este nuevo logro se suma a un historial impresionante. En 2024, Rosanía se consagró bicampeona mundial en cinturón negro con Gi en Las Vegas, Nevada, y en diciembre pasado obtuvo la medalla de plata en el Mundial No-Gi de la IBJJF, en la categoría peso ligero cinturón negro máster, un desafío personal si se toma en cuenta que gran parte de su carrera ha sido desarrollada en la modalidad con Gi.

    Dentro del circuito IBJJF, la atleta panameña acumula títulos Panamericanos con Gi, además de dos campeonatos mundiales consecutivos, y se mantiene como la única panameña en ganar un Mundial con Gi, reafirmando su estatus como referente histórico del jiu jitsu nacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF. Leer más