Jennisín Rosanía conquista el Grand Slam de Lisboa y completa su colección de títulos

La atleta panameña Jennisín Rosanía volvió a escribir su nombre con letras doradas en el jiu jitsu brasileño internacional, al conquistar la medalla de oro del Grand Slam de Jiu Jitsu Brasileño, organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) y disputado del 15 al 25 de enero en Lisboa, Portugal.

Con esta victoria, Rosanía continúa dejando una huella imborrable en la disciplina, dando saltos gigantes de leyenda dentro del circuito más exigente. El título europeo representó, además, una conquista especial en su carrera, ya que —según confesó a La Prensa— era el único campeonato que le hacía falta ganar dentro de los torneos organizados por la IBJJF.

La guerrera istmeña disputó tres combates para alcanzar el oro. En la primera ronda superó a una competidora del Reino Unido, luego avanzó en las semifinales ante una atleta de Canadá y cerró su participación con una victoria en la final frente a una representante de Estados Unidos, combate que definió el título del Grand Slam de Lisboa. De acuerdo con la información disponible, la panameña no recibió puntos en contra durante todo el torneo, un registro que refleja la solidez y consistencia de su rendimiento.

Este nuevo logro se suma a un historial impresionante. En 2024, Rosanía se consagró bicampeona mundial en cinturón negro con Gi en Las Vegas, Nevada, y en diciembre pasado obtuvo la medalla de plata en el Mundial No-Gi de la IBJJF, en la categoría peso ligero cinturón negro máster, un desafío personal si se toma en cuenta que gran parte de su carrera ha sido desarrollada en la modalidad con Gi.

Dentro del circuito IBJJF, la atleta panameña acumula títulos Panamericanos con Gi, además de dos campeonatos mundiales consecutivos, y se mantiene como la única panameña en ganar un Mundial con Gi, reafirmando su estatus como referente histórico del jiu jitsu nacional.