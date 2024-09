Jennisín Rosanía se consagra campeona mundial

Escuchar audio noticia

La atleta Jennisín Rosanía continúa dejando un legado importante en su carrera deportiva al consagrarse el viernes 30 de agosto como campeona mundial en la categoría Máster Cinturón Negro Ligero de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño (IBJJF).

Este fue el broche de oro para un gran fin de semana de Rosanía, quien también recibió un homenaje al quedar en la primera posición del ranking de su categoría durante el periodo 2023-2024.

“Es algo muy grande, el corazón se me quiere salir, mis hijos han llorado, yo he llorado. He sido campeona mundial en todas las cintas altas, en cinturón morado y marrón, me faltaba el negro”, dijo Rosanía en una entrevista con La Prensa desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

“Siempre había quedado en el podio, pero nunca en el primer lugar. Esto nadie lo había hecho antes en el país, es la primera vez”, añadió.

Combates

Esta experimentada gladiadora panameña expresó que tuvo dos combates parejos, primero con la estadounidense Lyndsie Erin Zugec y en la final contra la brasileña Marcia Yamada Palomba.

“Los dos combates los gané por puntos. La final fue contra una brasileña que era muy alta. Siempre trato de mantenerme adelante, manteniéndome arriba. Obviamente, por mi estatura, siempre tratan de cerrarme la guardia y no podía permitir que eso pasara”, explicó Rosanía, quien nunca ha permitido que sus rivales le marquen un punto.

“El objetivo es tratar de pasar la guardia, quedando arriba. Eso siempre ha sido mi estrategia, y lo logré. Al ser tan alta mi rival, no podía dejar que me metiera en su guardia cerrada, porque ella es muy poderosa. Nunca lo pudo hacer y pude implementar mi juego”, enfatizó.

Rosanía también mostró su agradecimiento a su esposo y entrenador, Eduardo Grimaldo, por todas las enseñanzas y apoyo durante su carrera en esta disciplina.

“Esto es lo más grande que puedo lograr como atleta de jiu-jitsu brasileño, al ser la número uno del ranking y ganar el mundial. Ahora me voy a enfocar en mi familia y mis estudiantes. También quiero recuperarme de unas lesiones y disfrutar el momento”, comentó Rosanía, quien pertenece a la academia Atos Panamá.

“A mi esposo le debo mucho, porque es la persona que me exige y me ayuda a ser mejor”, finalizó.