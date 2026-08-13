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    Jérémy Doku amplía su vinculación con el Manchester City hasta 2031

    El futbolista renovó por cinco años con el Manchester City, donde ya suma cinco títulos desde su llegada en 2023.

    EFE
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    Jérémy Doku amplía su vinculación con el Manchester City hasta 2031
    El centrocampista belga del Manchester City Jeremy Doku. EFE

    El internacional belga Jérémy Doku ha firmado una extensión de contrato de cinco años con el Manchester City que amplía su vinculación con el club inglés hasta 2031.

    “El prometedor extremo belga ha firmado un nuevo contrato de cinco años que prolongará su estancia en el Etihad hasta el verano de 2031. Esto supone otro gran impulso para el City a medida que se intensifica la cuenta atrás para la temporada 2026/27”, informó el City este jueves en un comunicado publicado en su web.

    Tras la firma, Doku expresó su satisfacción y reveló lo “motivado” que está para contribuir a la búsqueda de mayores éxitos con el club inglés bajo la dirección del recién nombrado entrenador Enzo Maresca.

    “Hasta ahora he disfrutado mucho mi tiempo en el City, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica. Este club significa mucho para mí, he crecido tanto como jugador como persona. Me siento a gusto aquí y sé que mejoro cada día gracias al trabajo del personal”, afirmó.

    Desde que recaló en las filas del Manchester City en el verano de 2023 procedente del club francés Stade Rennais, el extremo belga ha disputado un total de 131 partidos, en los que anotó 22 goles, y ha cosechado cinco títulos: una Premier (2023-244), un Muindial de Clubes (2023-24), una Community Shield (2024-25), la FA Cup (2025-26) y, la Carabao Cup (2025-26).

    A nivel internacional, Doku ha vestido los colores de la selección de Bélgica en 48 ocasiones y ayudó a su país a alcanzar los cuartos de final del Mundial celebrado este mismo verano en Estados Unidos, México y Canadá, en los que cayó eliminado tras perder por 2-1 contra España.

    La extensión del contrato del futbolista de 24 años llega justo después de las recientes renovaciones de compañeros como el británico Phil Foden, el croata Joško Gvardiol o el uzbeko Abdukodir Khusanov.

    EFE

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