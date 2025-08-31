Panamá, 31 de agosto del 2025

    Linsanity

    Jeremy Lin se retira de la NBA tras 15 años de carrera

    EFE
    “Cumplí el sueño que de niño creía imposible", dijo Jeremy Lin.

    El base estadounidense Jeremy Lin, uno de los protagonistas de la recordada etapa conocida como ‘Linsanity’ en la NBA, anunció su retiro del baloncesto profesional tras quince años de carrera, en un comunicado difundido en la red social china Weibo.

    “Como deportista profesional siempre sabemos que la retirada está cerca. Hoy me toca decir adiós al baloncesto y es la decisión más difícil de mi vida”, señaló el jugador, de 37 años, que se convirtió en el primer estadounidense de ascendencia china y taiwanesa en alcanzar notoriedad en la liga estadounidense.

    Lin aseguró que haber competido “bajo los focos más brillantes” y contra rivales de máximo nivel fue “el mayor honor” de su vida y que pudo desafiar los prejuicios sobre su físico: “Cumplí el sueño que de niño creía imposible, jugar ante aficionados de todo el mundo”.

    El base agradeció el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria, marcada por el fenómeno global que desató en 2012 con los New York Knicks, y destacó que en cada etapa permaneció “ese niño que se siente feliz y lleno de energía cada vez que toca un balón”.

