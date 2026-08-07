Jhonnatan Mora, medallista de oro en eSports de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño se impuso en eFootball y le dio al país su primera medalla de oro en deportes electrónicos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Atletismo, gimnasia, natación, judo, surf y muchas otras disciplinas han celebrado, a lo largo de casi un siglo, medallas de oro para Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este viernes, una nueva disciplina se sumó a esa lista: los deportes electrónicos.

Jhonnatan Mora se convirtió en el primer panameño en ganar una medalla de oro en eSports en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al conquistar la modalidad de eFootball de Santo Domingo 2026.

Jhonnatan Mora ganó medalla de oro para Panamá en eFootball de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Cortesía

Mora tuvo que remontar en las semifinales para superar por 2-1 al venezolano Carlos Salazar. En la disputa por la medalla de oro, el panameño se impuso por 2-0 al guatemalteco Arnaldo Vásquez para subir a lo más alto del podio.

El logro de Mora llega en la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que incluye oficialmente los eSports.

Los eSports, presente en el centenario de los juegos

La incorporación de esta disciplina representa un nuevo capítulo para una competencia que se disputa desde 1926 y que, en Santo Domingo 2026, amplió su programa para incluir eFootball, Street Fighter 6 y League of Legends. Centro Caribe Sports confirmó que 80 atletas participaron en las competencias de eSports.

La llegada de los deportes electrónicos al movimiento olímpico también ha sido progresiva y controversial.

Fue durante una Cumbre Olímpica en Suiza celebrada en el 2017 que se evaluó a los e-Sports como una actividad deportiva.

Subida en el medallero

Con esta medalla, Panamá suma seis preseas doradas en Santo Domingo 2026 y alcanza 20 medallas en total, para ubicarse en el octavo lugar del medallero.

La delegación panameña todavía tiene oportunidades de aumentar su cosecha. El equipo de béisbol disputará este viernes la medalla de oro ante Nicaragua, mientras que la selección de fútbol jugará por el bronce contra Colombia. En softbol, Panamá marcha con marca de 3-2 en la ronda regular.

En los eSports todavía queda por conocer el desempeño del panameño Cogley Moreno en Street Fighter 6. La participación panameña en Santo Domingo 2026 culminará este sábado 8 de agosto con la competencia de esgrima.

El resultado de Mora también coloca a Panamá ante una referencia histórica. La última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la que el país consiguió seis o más medallas fue Caracas 1959, cuando terminó con siete. Además, la última vez que Panamá figuró entre los ocho mejores países del medallero fue precisamente en casa, en Panamá 1970, cuando ocupó el sexto puesto.

En la edición anterior, San Salvador 2023, Panamá terminó en el décimo lugar con cinco medallas de oro, seis de plata y 12 de bronce, para un total de 23 preseas.