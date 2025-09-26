Panamá, 26 de septiembre del 2025

    Fútbol

    Joan García, portero del Barcelona se rompe el menisco y estará entre cuatro y seis semanas de baja

    EFE
    Joan García, portero del Barcelona se rompe el menisco y estará entre cuatro y seis semanas de baja
    Joan García y su compañero Gerard Martín aplauden a la afición tras el partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el Barcelona. EFE/EPA/ALEX DODD

    El portero del Barcelona Joan García pasará este sábado por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, una lesión que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja, según ha informado la entidad azulgrana.

    El meta catalán se lesionó en la última jugada del partido de LaLiga de este jueves ante el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia que correrá a cargo del doctor Joan Carles Monllau.

    Con el alemán Marc-André ter Stegen aún recuperándose de la lesión en la espalda de la que fue reintervenido en julio pasado, el polaco Wojciech Szczesny será quien defienda la portería del Barça en los próximos partidos.

    Además, el técnico del Barcelona, el germano Hansi Flick, tendrá que echar mano de las categorías inferiores para completar la convocatoria de porteros, pues el tercer guardameta, Diego Kochen, está convocado con Estados Unidos para disputar el Mundial sub-20.

    EFE

    Agencia de noticias


