Joan Garcia y un gol de Ronald Araujo salva a un Barça que jugó a paso lento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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FC Barcelona venció 1-0 al Rayo Vallecano en un partido en el que Joan García fue clave con varias atajadas para sostener el liderato pese a una floja actuación del equipo.

La enorme actuación de Joan García, que estrenará próximamente internacional, y un gol del uruguayo Ronald Araujo le han dado la victoria, tres puntos y más diferencia al frente de la tabla a un Barcelona que jugó al trantrán y vio cómo el Rayo Vallecano (1-0) tuvo sus opciones de sumar, sobre todo en la recta final.

Un partido menos y tres puntos más. Ese es el resumen que tiene que hacer el Barça en el peor encuentro de la temporada de los de Hansi Flick en casa. Los azulgrana pasaron muchos apuros ante el Rayo Vallecano, que bien pudo sumar si en la meta local no estuviera Joan García.

Sería por la hora, las 14:00 (13:00 GMT), o por la distensión tras el 7-2 europeo, pero el Barça salió con las pulsaciones bajas. De hecho, en la primera acción del partido, Joan Garcia ya tuvo que salvar a los suyos al imponerse en un uno-contra-uno ante Carlos Martín a bocajarro.

Ganó Chavarría el carril a Araujo, hoy lateral diestro, y la asistencia de lateral rayista no fue gol por la pericia del que será próximamente nuevo meta internacional.

Le costó poco al equipo de Hansi Flick entrar en materia. Se sentía cómodo con el ritmo que marcaba Pedri, con el desborde de sus dos carrileros (Lamine y Raphinha), con las apariciones imprevistas de Cancelo, pero también con la sobriedad de los dos centrales.

En cuanto se instaló en campo contrario del Rayo, todo fluyó. Un error grosero de Pathé Ciss le dio la primera oportunidad a Raphinha, que falló solo ante Batalla (min. 13).

Tuvo otra más el extremo brasileño en el 23, justo antes del 1-0. Un saque de esquina botado por Cancelo fue rematado de cabeza por Araujo (1-0, min. 24), su tercer gol en LaLiga esta temporada.

En los mejores minutos de los de Flick, Raphinha se encontró de nuevo con Batalla y con el travesaño a la media hora. Pero el Barça ya no destilaba buenas sensaciones y acabó el primer tiempo, como empezó, al ralentí.

Por cierto, el meta azulgrana, sustituido ante el Newcastle y duda hoy, tuvo que ser intervenido de nuevo por un problema en el gemelo en el minuto 20, en un primer tiempo en el que los dos extremos del Barça (Raphinha y Lamine) ya habían visto la amarilla.

En los primeros diez minutos de la reanudación, el partido estaba anestesiado. Sin desbordes, con mucho control y poca decisión. Eso hasta que apareció en escena Pedri e invitó a Lamine Yamal a participar.

Lamine no acertó (min. 57), pero el Barça se desperezó. Ferran, que había entrado por Lewandowski, tuvo otra en la siguiente acción, pero poco a poco el Rayo, que puso más madera con la entrada de Unai, Álvaro y de Frutos, empezó a creer que podía sumar algún punto.

Entonces volvió a aparecer de nuevo Joan Garcia, que salvó un remate de Álvaro, un pase atrás de éste, pero sobre protagonizó una gran acción tras remate de Unai López en el minuto 63.

El Barça espabiló, pero ya no tenía el control. El Rayo cada vez se lo creía más y el partido se convirtió en un cara y cruz, una mal escenario para los de Flick, una oportunidad para los de Íñigo Pérez. como así fue.

La gran ocasión para los vallecanos la tuvo ‘Pacha’ Espino que erró solo ante la meta de Joan Garcia en el 83. No fue el toque de atención que necesitaba el Barça, porque los de Íñigo Pérez se hicieron con el control ante un equipo azulgrana que era un flan, que ni presionaba ni creaba y sufría en cada ataque de los madrileños.

Apareció Joan García también al borde del minuto 90, al rechazar un remate cercano de De Frutos. Ganó el Barça, es más líder a la espera del resultado del derbi madrileño, encadena catorce victorias consecutivas en casa, pero hoy estuvo demasiados minutos caminando por el alambre.

Ficha técnica

1 - Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Xavi Espart, min.90); Bernal (Casadó, min. 60), Pedri; Fermín (Olmo, min. 60); Lamine Yamal (Rashford, min.82), Raphinha; y Lewandowski (Ferran, min. 46)

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Cis, Chavarría; Gumbau (Unai López, min. 59), Valentín (Pacha Espino, min.46); Pedro Díaz (de Frutos, min. 59); Fran Pérez (Camello, min.82), Carlos Martín (Álvaro, min. 46) e Isi Palazón.

Gol: 1-0, min. 24: Araujo.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro). Mostró cartulina amarilla a Raphinha (min. 8), Lamine (min. 26), Óscar Valentín (min. 34), Fran Pérez (min. 65), Pathé Ciss (min. 67), Cubarsí (min. 72) y a Isi Palazón (min.88).

Incidencias: 56.812 espectadores asistieron al encuentro de la vigésimo novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou.