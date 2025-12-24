Panamá, 24 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Joao Félix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr

    EFE
    Joao Félix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr
    Joao Félix marcó el cuarto gol del Al-Nassr. Foto: Tomada de @AlNassrFC_EN

    Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Félix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.

    El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesús, sirvió para acentuar el dominio del Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.

    El Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el Al Zawraa, segundo y también en la siguiente fase, acabó primero con seis victorias en otros tantos partidos. El Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados.

    El cuadro de Jorge Jesús sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo. El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo. Redondeó la goleada Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más