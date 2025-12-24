Joao Félix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Félix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.

El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesús, sirvió para acentuar el dominio del Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.

El Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el Al Zawraa, segundo y también en la siguiente fase, acabó primero con seis victorias en otros tantos partidos. El Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados.

El cuadro de Jorge Jesús sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo. El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo. Redondeó la goleada Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser.