Joao Félix se incorpora al Al-Nassr de Arabia Saudí

El delantero portugués Joao Félix ya es oficialmente nuevo jugador del conjunto saudí Al-Nassr tras ser anunciado este martes en los medios oficiales del club, al que también pertenece su compatriota Cristiano Ronaldo.

El club de Arabia Saudí ha publicado un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) donde aparece Joao Félix vistiendo la elástica del Al Nassr, acompañado con una declaraciones del jugador en las que afirma estar aquí “para repartir alegría”.

Joao Félix abandona el Chelsea tras una segunda etapa donde apenas ha tenido protagonismo, siendo cedido la segunda mitad de campaña al AC Milan, en el que tampoco contó en los planes del conjunto italiano.

Félix se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid en 2019 tras llegar procedente del Benfica por 120 millones de euros. Se encontraba con contrato con el Chelsea de la Premier League hasta 2031, siendo uno de los fichajes de la nueva directiva de Todd Boehly.

