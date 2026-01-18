Johan Camargo destaca la mezcla de juventud y experiencia de los Federales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El experimentado antesalista resaltó que dentro del equipo se vive un ambiente familiar, producto del conocimiento mutuo entre los jugadores.

El beisbolista Johan Camargo se mostró ilusionado de cara a la participación de los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe 2026, certamen que se disputará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México, y en el que Panamá volverá a competir en el ámbito regional.

Camargo, uno de los nombres de mayor experiencia dentro de la nómina canalera, resaltó el ambiente y la conformación del equipo, destacando la combinación entre juventud y veteranía como una de las principales fortalezas del grupo que afrontará el torneo.

“Un equipo muy familiar, como quien dice, todos nos conocemos y creo que es buen grupo. Un grupo que pueda darle el máximo entre juventud y veteranía, pienso que estamos en buen camino”, expresó el infielder panameño en una entrevista a Probeis.

El exjugador de los Bravos de Atlanta también se refirió al entusiasmo que se vive dentro del plantel, valorando la oportunidad de representar al país en un torneo de alto nivel competitivo.

“Estamos muy emocionados de ver lo que va a pasar, siempre agradeciendo por un día más aquí y que se haga la voluntad de Dios”, añadió Camargo, quien habló sobre sus objetivos a corto y mediano plazo, haciendo énfasis en la importancia de la salud y la preparación integral.

Johan Camargo felicita a un compañero durante un partido de la Serie del Caribe 2024. Cortesía/Probeis

“Mantenerme saludable, eso es lo más importante. Estar preparado física y mentalmente, creo que estamos en una buena posición. Incrementando esa confianza que es en el juego y pienso que estoy bien. Agradecido con Dios y pienso que hay buenas expectativas este año”, comentó.

El istmeño viene de una destacada temporada en el béisbol mexicano con los Tecolotes de Dos Laredos, donde registró un promedio ofensivo de .301, conectó 10 cuadrangulares y empujó 49 carreras en 77 partidos. Además, en 2025 también defendió los colores de Panamá Oeste en el Torneo Nacional Mayor.

Sobre su futuro profesional, Camargo dejó claro su interés en seguir compitiendo tanto a nivel local como internacional, con especial atención al mercado mexicano.

“México es una de ellas también y seguir jugando allá, mantenerme jugando aquí también durante todo el proceso con Panamá, la liga y ya luego irme a México”, señaló.

Johan Camargo jugó con Panamá el torneo Premier 12. Cortesía Fedebeis.

La nómina de los Federales de Chiriquí contará con una fuerte presencia de jugadores con experiencia en las Grandes Ligas, entre ellos Christian Bethancourt, Rubén Tejada, Paolo Espino, Severino González y Humberto Mejía, quienes aportarán liderazgo al equipo.

Panamá debutará en la Serie del Caribe 2026 el 2 de febrero, cuando enfrente a la selección anfitriona de México, en un duelo programado para las 8:00 p.m.