Johan Camargo podría regresar a la acción con Panamá en el Premier 12

Escuchar audio noticia

El pelotero panameño Johan Camargo podría volver el jueves a la actividad con la selección de Panamá en el torneo Premier 12, cuando se midan a Puerto Rico, en el estadio Santa Teresita en Tepic, México.

Esta información la oficializó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), luego de que el doctor Saúl Saucedo dejara abierta la posibilidad de que el antesalista pueda ver acción con un vendaje.

🇻🇪🇵🇦 Huge wins for Venezuela and Panama and now they are 2-1!

📰 Check out WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS Group A Standings after Day 3.#Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/hDP85fKqZo