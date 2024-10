John Gunn es la nueva apuesta de Thomas Christiansen para los amistosos de octubre

Escuchar audio noticia

El portero John Gunn fue una de las novedades de la convocatoria que hizo el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, de cara a los partidos amistosos de octubre contra Estados Unidos y Canadá.

Gunn, de 24 años, juega en la actualidad en el New England Revolution II, en la MLS Next Pro, que es la tercera división del fútbol estadounidense.

Representing 🇵🇦 @NERevolution goalkeeper 𝗝𝗗 𝗚𝘂𝗻𝗻 has been called up to the Panama National Football Team @fepafut pic.twitter.com/bzyzAzllik