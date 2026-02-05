John Gunn firma con el primer equipo del New England Revolution

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El portero firmó un contrato para la campaña 2026 y con opciones para 2027 y 2028.

El guardameta panameño John Gunn fue anunciado como nuevo jugador del primer equipo del New England Revolution, luego de firmar un contrato para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con opciones adicionales del club para las campañas 2027 y 2028.

John Gunn se mostró seguro frente el ataque del conjunto mexicano. Foto: Cortesía/Fepafut

El portero internacional panameño asciende a la plantilla principal tras dos temporadas defendiendo el arco del New England Revolution II, equipo con el que compitió en la MLS NEXT Pro.

“¡El portero JD Gunn se une al equipo con un contrato con el primer equipo hasta la temporada 2026 de la MLS y opciones de club para las temporadas 2027 y 2027-28!”, publicó el club en redes sociales.

Gunn, de 26 años, acumuló 27 apariciones profesionales con el conjunto de desarrollo, registrando tres porterías imbatidas.

A nivel internacional, el guardameta ha sido parte de la selección mayor de Panamá y recientemente integró las convocatorias para los partidos amistosos frente a Bolivia y México, sumando minutos y experiencia en el proceso del combinado nacional.