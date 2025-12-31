Jokic evita una lesión grave y será baja cerca de un mes por una hiperextensión de rodilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El serbio Nikola Jokic estará de baja unas cuatro semanas por una hiperextensión en la rodilla izquierda, según informaron los Denver Nuggets.

El diagnostico médico supone un auténtico alivio para el equipo, que temía lo peor después de que Jokic, tres veces ‘MVP’ de la NBA, tuviera que abandonar el partido del lunes contra los Heat en Miami.

La lesión se produjo segundos antes del descanso, cuando, en una acción defensiva, su compañero Spencer Jones pisó el pie izquierdo del serbio y provocó que se le doblara la rodilla.

Jokic se fue al suelo de inmediato con evidentes gestos de dolor, para abandonar poco después la pista por su propio pie, aunque cojeando, en dirección a los vestuarios.

Sin Jokic en cancha, los Heat ganaron el partido por 147-123. Antes de su salida, el serbio llevaba 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

El europeo promedia esta temporada 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido, con 16 triples-dobles, y es hasta ahora el gran favorito para coronarse por cuarta vez como ‘MVP’.

Los Nuggets (22-10) son terceros en el Oeste y uno de los fuertes candidatos al título. Una lesión más grave del serbio habría comprometido seriamente sus aspiraciones.