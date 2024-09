Jonathan Araúz expone sus ganas de jugar la Serie del Caribe con los Yaquis de Obregón

Escuchar audio noticia

El pelotero panameño Jonathan Araúz expresó su entusiasmo y compromiso tras unirse a los Yaquis de Obregón para la temporada 2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

En sus primeras declaraciones como parte del equipo, que también conforma el bocatoreño Allen Córdoba, Araúz dejó claro que se siente a gusto con la organización y preparado para asumir un rol importante.

“Me siento bien, me siento en casa”, declaró el infielder de 26 años, destacando la familiaridad que ya tiene con algunos de sus nuevos compañeros. “Hay muchachos que ya conozco”, comentó, haciendo referencia a peloteros con quienes ha coincidido previamente en las ligas menores y las Grandes Ligas.

Esta será la segunda vez que Araúz recibe una invitación para formar parte de los Yaquis, un reto que asume con determinación. “Es la segunda vez que me invitan. Es una responsabilidad que me gusta tomar”, afirmó, mostrando su deseo de ayudar al equipo a alcanzar grandes metas. “Quiero ayudar al equipo a ganar un campeonato y esa es la gran meta”.

Con experiencia en diversos niveles del béisbol profesional, Araúz también reflexionó sobre su crecimiento como jugador. “Tengo 26 apenas, pero siento que he aprendido mucho y ya no soy tan joven, y eso me ayuda para mi carrera”, compartió el pelotero nacido en Alanje, Chiriquí.

Los Yaquis de Obregón iniciarán su campaña el próximo viernes 11 de octubre, enfrentándose a los Naranjeros de Hermosillo en el estadio Fernando Valenzuela. La organización busca romper una sequía de títulos en la pelota invernal mexicana que data desde 2013 y clasificarse para la Serie del Caribe 2025, que se disputará en Mexicali, Baja California.

Araúz llega a los Yaquis tras una temporada en la sucursal AAA de los Dodgers de Los Ángeles, el Oklahoma City Baseball Club, donde disputó 60 partidos. Durante ese tiempo, registró un promedio de bateo de .227, conectó 11 dobles, 1 triple y 3 cuadrangulares, remolcó 21 carreras y anotó 25.