Jonathan Araúz pega un jonrón y se lleva los elogios del mánager de los Medias Rojas

Jonathan Araúz, pelotero panameño que lucha por un puesto en el roster de los Medias Rojas, contribuyó a su causa para decir presente en el día inaugural de la temporada.

Araúz sorprendió a su mánager Ron Roenicke al pegar un cuadrangular que puso fin al partido de interescuadras celebrado el pasado sábado en el Fenway Park.





Atención atención Panamá 🇵🇦🇵🇦🇵🇦BOMBAZO DE JONATHAN ARAUZ el día de ayer en el Summer Camp MLB con los Medias Rojas de Boston. pic.twitter.com/OEkgr3TMH5 — MLBPANAMÁ (@Mlbpty1) July 19, 2020

El batazo voló la cerca del jardín derecho y decretó la victoria por 2-0 para el equipo de Araúz en un partido corto de cuatro episodios de duración.

Al final del partido, el mánager los Medias Rojas reconoció que le sorprendió el batazo del panameño.

“No estaba pensando eso “, admitió Roenicke en una nota publicada en la página de los Medias Rojas. “Me sorprendió. Él ve bien la pelota, tiene un buen swing. Fue una buena manera de terminar ese juego”, recalcó el nuevo coach de la novena de Boston.

El jugador oriundo de Chiriquí, pero formado deportivamente en Panamá Oeste, busca hacerse con un lugar entre los 30 jugadores del roster de Boston para cuando arranque la temporada el próximo viernes 24 de julio.

Arauz, de 21 años de edad, firmó con los Medias Rojas a finales del año pasado en el draft de la regla 5, luego que los Astros de Houston no lo protegieran en su roster de 40 jugadores.

Boston tuvo que pagar 100 mil dólares a los Astros para obtener al versátil jugador.

Y para que el infielder se mantenga con los Medias Rojas, deberá permanecer en el roster durante toda la temporada, o de lo contrario deberá regresar a Houston y estos le reembolsarían 50 mil dólares.

Sin embargo, Roenicke definió al panameño como un jugador con mucho futuro.

“He estado con un par de jugadores de la regla 5 que no pensé que fueran buenos jugadores de Grandes Ligas, pero que creo que este joven tiene la oportunidad de ser un buen jugador”, recalcó el entrenador.

“Es muy paciente para su edad, no se asusta, tiene buenas manos, buen brazo; si lo ves completar un doble play, no juega como si tuviera 21 años. Eso me lleva a creer que tiene la oportunidad de ser un buen jugador de las Grandes Ligas”, explicó

La nota en la pagina oficial de Boston destacó la buena presentación que ha tenido Araúz tanto en la pretemporada, como en la nueva fase de preparación en verano.





Antes de la pandemia, el de Arraiján logró pegar un jonrón y remolcó cinco carreras en sus 28 turnos en el spring training para un promedio ofensivo de .214.

Los Medias Rojas tienen en estos momentos como titulares a Mitch Moreland en primera base; José Peraza en segunda; Xavier Bogaerts en el campo corto; y Rafael Devers en tercera, según el análisis previo de las Grandes Ligas.

Araúz es visto como un reemplazo en la posición de utility del pelotero Tzu-Wei Lin, de Taiwan.

“Me gusta lo que veo ofensivamente, siendo un bateador de ambas manos”, indicó. “Obviamente uno los selecciona por una razón: lo eliges para el futuro. Pero si ese jugador puede ayudarte en este momento, eso es una gran ventaja”, aclaró.

La novena de Boston tiene programado arrancar la nueva temporada de 60 partidos el próximo viernes 24 en casa ante los Orioles de Baltimore.