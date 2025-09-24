Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Jonathan Araúz y Darío Agrazal jugarán con los Leones del Escogido

    Humberto Cornejo
    Darío Agrazal durante su paso con los Leones del Escogido en el béisbol invernal de República Dominicana. Tomada de escogidobbclub

    Los panameños Jonathan Araúz y Darío Agrazal fueron anunciados como los nuevos refuerzos de los Leones del Escogido para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM).

    Araúz, de 26 años, viene de jugar con los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol, con lo que bateó para .310, con 5 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas, 13 dobles y 25 anotadas en 40 partidos, además de un sólido OPS de .984.

    Esta es una nueva experiencia para el istmeño en la pelota invernal dominicana tras su paso con las Estrellas Orientales en el torneo 2023-24, en el que bateó .268 con un jonrón y 14 empujadas en 25 juegos.

    Jonathan Araúz jugó el año pasado con los Yaquis Ciudad Obregón 2024.

    “Jonathan nos aporta un guante versátil y seguro en el infield, fortaleciendo nuestra defensa. A la vez también nos da un bate dinámico en la alineación”, destacó Carlos Peña, gerente general del Escogido.

    El infielder también suma experiencia en Grandes Ligas, donde disputó 95 partidos entre 2020 y 2023 con los Medias Rojas de Boston, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York.

    Por su parte, Agrazal, de 30 años, vuelve con los Leones tras su actuación en el pasado campeonato, en el que trabajó 13 episodios, récord de 1-1 en la serie regular, con 7 ponches y efectividad de 4.15.

    “Darío ha demostrado que es un lanzador que se crece en juegos importantes y ese coraje es imprescindible en esta liga”, aseguró Peña.

    Darío Agrazal trabajó siete sólidas entradas para llevar a Coclé al triunfo. Foto: Isaac Ortega

    El derecho viene de lanzar en el verano con los Leones de Yucatán en México, donde sumó marca de 3-4 y efectividad de 5.54, en 59 entradas.

    Su trayectoria también incluye experiencia en Grandes Ligas, al actuar en 2019 con los Piratas de Pittsburgh, registrando 41 ponches en 73.1 entradas, récord de 4-5 y efectividad de 4.91.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


