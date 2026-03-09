Jonathan Araúz critica las decisiones del técnico José Mayorga tras el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pelotero expresó su frustración por algunas decisiones tomadas por el cuerpo técnico.

La eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol no solo quedó marcada por la derrota 4-3 ante Colombia, sino también por un altercado entre el pelotero Jonathan Araúz y el técnico José Mayorga.

La situación ocurrió en la novena entrada del encuentro, cuando Araúz ingresó como bateador emergente en lugar de Allen Córdoba. El infielder conectó un rodado a la segunda base y fue retirado para ser el primer out del episodio.

Al regresar al dugout, Araúz y Mayorga cruzaron palabras en un momento de tensión. La discusión fue detenida cuando un coach del equipo intervino y sostuvo a Araúz para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el partido, Mayorga prefirió no profundizar sobre lo sucedido durante la conferencia de prensa.

“Del tema con Araúz no vamos a tener comentario, son temas de clubhouse y lo resolvemos en el clubhouse”, declaró el estratega.

Por su parte, Araúz fue más directo en declaraciones concedidas a ESPN, donde expresó su frustración por la forma en que se manejaron algunas decisiones durante el torneo.

“Triste por lo que pasó. Obviamente, teníamos un gran equipo. Lastimosamente, siento, en lo personal, que no se tomaron las decisiones correctas en el momento que debíamos hacerlo”, señaló el jugador.

“No fuimos lo suficientemente agresivos. En estos torneos eso es lo que cuesta. La mínima carrera te puede dejar fuera y eso es lo que lastimosamente pasó”, indicó.

Panama 🇵🇦 manager José Mayorga says he will not comment on the incident with Jonathan Arauz in the dugout.



“These are clubhouse matters and stay in the clubhouse.” pic.twitter.com/XMmkBgNE31 — Francys Romero (@francysromeroFR) March 9, 2026

Araúz participó en cuatro partidos durante el torneo y fue titular en el duelo ante Puerto Rico. En la serie terminó con línea ofensiva de 5-0 y una carrera anotada.

“Perdimos tres juegos apretados, que en teoría tuvimos que ejecutar otro tipo de situación”, expresó Araúz.

José Mayorga, director de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fedebeis

“Desde el mal manejo de los dirigentes, la falta de agresividad que tuvieron. No se tomó ningún replay, les faltó mucha agresividad. De nada sirve que los jugadores salgamos a dar el 100 %, cuando falta esa parte que es fundamental”, afirmó.