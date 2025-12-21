Jonathan Clyde Parris

Mejor conocido como Clyde Parris, fue un pelotero panameño que se distinguió por su férrea defensa del cuadro interior y su consistente bateo, lo que lo llevó a conquistar títulos de bateo a lo largo de su carrera, tanto en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá como en la Liga Internacional Triple A de Estados Unidos.

Parris nació en la ciudad de Panamá el 11 de septiembre de 1922. Era un pelotero de corta estatura (5’8”) y peso regular (169 libras). Como muchos jugadores de su época, Clyde se inició jugando en las calles, hasta que se le presentó la oportunidad de participar en el béisbol aficionado, donde demostró sus grandes cualidades ofensivas y defensivas, para luego ser contratado por uno de los primeros equipos de la ya fenecida Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

A través de sus contactos personales, Clyde Parris logró ser firmado para jugar en las Ligas Negras con los Baltimore Elite Giants. Su paso por ese equipo fue breve, pues al año fue dado de baja. Parris, quien en Panamá se había destacado como jugador del cuadro interior —segunda base, tercera base y torpedero—, fue firmado posteriormente por otro equipo de las Ligas Negras, los Black Yankees, quienes, según el propio Parris, jugaban en el Yankee Stadium cuando el equipo principal estaba de gira. Nuestro protagonista siempre recordó con agrado su tiempo con los Black Yankees, donde pudo apreciar la calidad del equipo y las facilidades de los Bombarderos del Bronx.

En Estados Unidos su desempeño fue excelente, pero existía una barrera imposible de superar: la discriminación racial, que impedía a los jugadores afrodescendientes y latinos competir, a cualquier nivel, dentro de las organizaciones de las Grandes Ligas. Durante su paso por las Ligas Negras, Parris alternó con varios jugadores panameños que, pese a su calidad, nunca lograron llegar a las mayores. Entre ellos figuraban Frank “Bin Bin” Austin (conocido como Mr. Short Stop en la Liga de la Costa del Pacífico), Víctor “Lobo” Barnett, Gil Garrido padre, extraordinario atleta que lideró a Panamá en varias disciplinas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1938, celebrados en el país. También coincidió con otros destacados peloteros como Víctor Greenidge, León Edrick Kellman, Gerald “Cerro Negro” Thorne, Archie “Terremoto” Brathwaite y Ulises Mahoney, entre otros.

Tras varios años con los Black Yankees, Parris fue traspasado al equipo de Montreal de la Liga Internacional Triple A, filial de los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, donde en uno de sus últimos años se coronó campeón de esa liga, considerada, junto con la Liga de la Costa del Pacífico, la antesala de las Grandes Ligas.

A pesar de su excelente desempeño con el guante y el bate, Clyde Parris nunca fue llamado a jugar en las mayores. Tenía la calidad, pero no la fortuna. Cuando ganó el campeonato de bateo, Jackie Robinson ya había roto la barrera racial en las Grandes Ligas, pero los resabios de esa injusta discriminación probablemente le cerraron el camino.

Jonathan Clyde Parris, panameño de gran talento, falleció a los 93 años en Valley Stream, Long Island, Nueva York.