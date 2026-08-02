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    Béisbol

    Jonrón de ‘Chema’ Caballero marca la diferencia para Yankees contra Cubs

    El panameño impulsó las dos carreras de los Yankees con un jonrón en Chicago.

    Carlos Vidal Endara
    Jonrón de ‘Chema’ Caballero marca la diferencia para Yankees contra Cubs
    El pelotero oriundo de Los Santos fue instrumental en la victoria de Nueva York. Foto Cortesía: @yankees

    El panameño José Caballero fue la figura ofensiva de los New York Yankees en la victoria 2-1 sobre los Chicago Cubs este domingo en el Wrigley Field.

    Caballero produjo las únicas dos carreras de su equipo al conectar un cuadrangular en la parte alta del tercer episodio. Tras un sencillo de Ryan McMahon, el infielder istmeño castigó un lanzamiento de Colin Rea y desapareció la pelota por el jardín central para darle ventaja de 2-0 a los neoyorquinos.

    El panameño terminó la jornada de 3-2, con un jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada. Además, conectó dos de los cinco imparables de los Yankees y fue responsable de toda la producción ofensiva de su equipo.

    Chicago descontó en la cuarta entrada con un sencillo productor de Michael Busch, pero el pitcheo de Nueva York se encargó del resto. Gerrit Cole trabajó 5.2 episodios antes de que el relevo preservara la ventaja hasta el final.

    David Bednar retiró los últimos cuatro outs para apuntarse el salvamento y asegurar el triunfo de los Yankees, que continúan en la pelea por los primeros puestos de la División Este de la Liga Americana.

    Para Caballero, el cuadrangular representó su aporte más importante de la jornada y el batazo que terminó marcando la diferencia en un duelo dominado por los lanzadores.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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