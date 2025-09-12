Jordan Love lidera a los Packers para derrotar a los Commanders de Jayden Daniels

Jordan Love lanzó para 292 yardas y dos touchdowns en la victoria por 27-18 sobre los Commanders de Washington este jueves por la noche, un resultado que los coloca con marca de 2-0 tras haber derrotado días antes a los Lions de Detroit.

“Se siente bien”, declaró Love después del encuentro. “No podríamos haber comenzado de mejor manera. Es algo sobre lo que sólo tenemos que seguir construyendo, pero se siente genial ahora mismo”.

El gran socio de Love fue el ala cerrada Tucker Kraft, quien firmó la mejor actuación de su joven carrera al atrapar seis pases para 124 yardas y un touchdown. La conexión entre ambos llegó en el último cuarto con una anotación de ocho yardas que frustró cualquier intento de remontada de Washington. “Espero poder seguir acumulando partidos como ése”, comentó Kraft, emocionado por superar por primera vez la barrera de las 100 yardas, algo que ni siquiera había logrado en su etapa universitaria.

La ofensiva de Green Bay también mostró resiliencia al sobreponerse a la ausencia de los linieros titulares Zach Tom y Aaron Banks. Love completó 19 de 31 pases, incluyendo otro envío de touchdown de cinco yardas a Romeo Doubs en el primer cuarto.

Pero el mérito no fue solo ofensivo. La defensa de los Packers limitó a Washington a apenas 11 yardas en el primer cuarto y obligó al novato Jayden Daniels a trabajar bajo constante presión. El mariscal de campo rival terminó con 200 yardas, dos pases de touchdown y cuatro capturas en contra. “Jugamos de manera consistente”, dijo el ala defensiva Micah Parsons. “Les hicimos ganar cada yarda y evitamos las jugadas grandes”.

Los Commanders, que ahora tienen marca de 1-1, sufrieron además dos bajas preocupantes: el corredor Austin Ekeler, con una lesión en el tendón de Aquiles derecho, y el ala defensiva Deatrich Wise Jr., con problemas en el cuádriceps. El entrenador Dan Quinn evitó dar detalles sobre la gravedad de ambas situaciones.

El triunfo refuerza la confianza en Love y prolonga el dominio de Green Bay sobre Washington, que no gana en terreno de los Packers desde 1988.