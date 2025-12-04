Jordi Alba: “Ojalá pueda irme ganando un título”

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lateral español Jordi Alba aseguró este jueves, 48 horas antes de jugar la final de la MLS con el Inter Miami, que está viviendo una semana “con muchas emociones” y que espera despedirse del fútbol con un título, ya que será su último partido como profesional.

“Pase lo que pase va a ser mi último partido. Ojalá me pueda ir con las sensaciones positivas, ‘me voy pero ganando un título’”, aseguró Alba en rueda de prensa.

El Inter Miami y el Vancouver disputarán este sábado la final de la MLS en Miami, en busca del primer título de ligapara ambos equipos, en el que será también el último partido como profesional para su compatriota Sergio Busquets.

“‘Busi’ está en la misma situación que yo. Cada uno lo vive de diferente manera, pero seguro será un partido emocionante, eso se vive en el momento”, dijo Alba, que también recordó su salida del Barcelona en 2023.

Sergio Busquets and Jordi Alba’s final game will be the MLS Cup.



A chance to end their careers with one more trophy 🏆 pic.twitter.com/hyPQqGJwGQ — B/R Football (@brfootball) November 30, 2025

“Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo, muy emocionante, porque sabía que no iba a volver a vestir esa camiseta que tanto me dio, pero esto ya no se trata de un equipo, sino de que vas a dejar de jugar al fútbol. Un paso más grande”, aseguró.

Para el canterano del Barcelona, jugador clave en el Inter Miami dirigido por el argentino Javier Mascherano y mejor socio de Lionel Messi, la actual ha sido una semana especial, en la que es consciente de que afronta su último lance como profesional.

“Una semana con muchas emociones, consciente de que será mi último partido, y obviamente se vive de manera diferente, pero con la decisión firme de terminar mi carrera en el mejor escenario posible: una final”, aseguró.