Panamá, 04 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MLS

    Jordi Alba: “Ojalá pueda irme ganando un título”

    EFE
    Jordi Alba: “Ojalá pueda irme ganando un título”
    Jordi Alba se despedirá del fútbol después de la final de la MLS Cup este fin de semana. EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

    El lateral español Jordi Alba aseguró este jueves, 48 horas antes de jugar la final de la MLS con el Inter Miami, que está viviendo una semana “con muchas emociones” y que espera despedirse del fútbol con un título, ya que será su último partido como profesional.

    +info

    Julio Rangel es el ‘coach’ de lanzadores de Panamá para el Clásico MundialEl sorteo del Mundial 2026: 48 selecciones, 4 bombos y TrumpAlajuelense se corona tricampeón de la Copa Centroamericana

    “Pase lo que pase va a ser mi último partido. Ojalá me pueda ir con las sensaciones positivas, ‘me voy pero ganando un título’”, aseguró Alba en rueda de prensa.

    El Inter Miami y el Vancouver disputarán este sábado la final de la MLS en Miami, en busca del primer título de ligapara ambos equipos, en el que será también el último partido como profesional para su compatriota Sergio Busquets.

    “‘Busi’ está en la misma situación que yo. Cada uno lo vive de diferente manera, pero seguro será un partido emocionante, eso se vive en el momento”, dijo Alba, que también recordó su salida del Barcelona en 2023.

    “Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo, muy emocionante, porque sabía que no iba a volver a vestir esa camiseta que tanto me dio, pero esto ya no se trata de un equipo, sino de que vas a dejar de jugar al fútbol. Un paso más grande”, aseguró.

    Para el canterano del Barcelona, jugador clave en el Inter Miami dirigido por el argentino Javier Mascherano y mejor socio de Lionel Messi, la actual ha sido una semana especial, en la que es consciente de que afronta su último lance como profesional.

    “Una semana con muchas emociones, consciente de que será mi último partido, y obviamente se vive de manera diferente, pero con la decisión firme de terminar mi carrera en el mejor escenario posible: una final”, aseguró.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil. Leer más