Jorge Bloise: No podemos mezclar federaciones con intereses políticos

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

El diputado Jorge Bloise lanzó una fuerte advertencia sobre la influencia política dentro de las federaciones deportivas y aseguró que el proyecto de ley 198 busca precisamente desmontar estructuras que, según él, han convertido el deporte panameño en un espacio de cuotas de poder y conflictos de interés.

En entrevista exclusiva con La Prensa, Bloise defendió la propuesta que ya fue aprobada en primer debate y que apunta a modernizar el marco legal del deporte panameño, vigente desde la Ley 50 de 2007. El proyecto podría entrar a discusión en segundo debate cuando se reinicien las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

“Hay intereses que se pueden tocar de personas en el mundo político que tienen federaciones deportivas, que tienen mucho que ver en el deporte, y ojalá fuese para apoyar el crecimiento del deporte. Lastimosamente hemos visto que se introducen en el mundo deportivo para ganar cuotas de poder y tener a los atletas bajo otro tipo de presiones”, expresó.

Bloise sostuvo que uno de los principales objetivos de la iniciativa es separar definitivamente la política partidista de la dirigencia deportiva.

“Yo siento que uno o es político, o es empresario, o es deportista, o dirige una federación deportiva, pero no podemos mezclar porque al final los afectados son los atletas, los niños y niñas que sueñan con crecer en el deporte y muchas veces ven truncadas sus oportunidades por limitaciones políticas”, afirmó.

El diputado, quien actualmente preside la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, reconoció que no proviene del entorno deportivo tradicional y considera que eso le ha permitido analizar el tema con distancia de intereses particulares.

“No tengo federaciones, no estoy en Pandeportes ni en estructuras deportivas. Veo el deporte como una herramienta de desarrollo social, de salud pública y de formación para los jóvenes”, explicó.

La propuesta legislativa busca introducir mayores controles de transparencia y fiscalización sobre las federaciones deportivas que reciben fondos públicos. Según Bloise, el presupuesto destinado al deporte prácticamente se ha duplicado en la última década, pero no existe uniformidad en la distribución de recursos ni suficientes mecanismos de supervisión.

“Vemos federaciones tomadas por grupos que no permiten renovación generacional. También vemos cómo los recursos no siempre llegan de forma equitativa”, indicó.

El proyecto contempla sanciones para las organizaciones que incumplan normas de transparencia, incluyendo llamados de atención y eventualmente la cancelación de la personería jurídica de federaciones que no rindan cuentas adecuadamente.

“Si el Estado entrega recursos importantes, esos recursos tienen que estar bien administrados y alejados de intereses politiqueros”, sostuvo.

Durante la conversación, Bloise destacó el respaldo recibido por parte del Comité Olímpico de Panamá y de su presidenta, Damaris Young, a quien describió como una figura comprometida con la transparencia y el fortalecimiento del deporte nacional.

El diputado también explicó que la nueva legislación no se limita al alto rendimiento, sino que incorpora el deporte recreativo y escolar como pilares fundamentales de una política pública integral.

“Estamos incluyendo educación física y deportiva para todos los estudiantes, no solamente para quienes se destacan como atletas. El deporte tiene que verse como un hábito de salud y formación”, señaló.

Además, el proyecto busca crear mejores condiciones para estudiantes-atletas que representan a Panamá, incluyendo ajustes académicos y facilidades curriculares para que puedan combinar sus estudios con la competencia deportiva.

Otro de los temas abordados fue la regulación de patronatos deportivos. Bloise defendió la necesidad de establecer lineamientos claros para administrar infraestructuras y evitar que estas entidades se conviertan en estructuras opacas.

“No podemos entregar inversiones millonarias a patronatos sin planes de gestión, sin controles y sin rendición de cuentas”, advirtió.

La propuesta incluye restricciones para evitar conflictos de interés dentro de las juntas directivas de patronatos deportivos, prohibiendo vínculos familiares o políticos con funcionarios de Pandeportes o actores relacionados con decisiones administrativas.

El proyecto incorpora mecanismos para incentivar la inversión privada y garantizar una distribución más equitativa de los fondos públicos.

“Queremos que tanto las federaciones grandes como las pequeñas tengan acceso a oportunidades y recursos”, indicó.

De cara al segundo debate, Bloise reconoció que el camino político no será sencillo y que el proyecto tocará intereses importantes dentro del deporte nacional.

“En la Asamblea necesitamos 36 votos y habrá mucha presión porque esta ley cambia estructuras”, manifestó.

El diputado también abrió la puerta a discutir en el futuro una mayor autonomía institucional para Pandeportes, aunque descartó por ahora convertirlo en un ministerio.

“Ojalá Pandeportes pueda ganar más autonomía para ejecutar una verdadera política de Estado en materia deportiva”, concluyó.