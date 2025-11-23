Jorge Castelblanco buscará defender su título en la Maratón Internacional de Panamá

La Maratón Internacional de Panamá celebrará su edición número 49 este domingo 23 de noviembre, con la participación de más de 3,500 corredores provenientes de los cinco continentes.

El evento, que promete ser una de las mayores competencias de atletismo del país, contará con la presencia del fondista panameño Jorge Castelblanco , quien buscará defender su título obtenido el año pasado.

La carrera arrancará a las 4:00 a.m. desde los estacionamientos del Hotel Miramar, en la Avenida Balboa, con los corredores de la maratón de 42 kilómetros.

Mientras tanto, los participantes del 21k tendrán su salida a las 5:45 a.m. Ambos eventos reunirán a atletas locales e internacionales de alto nivel, quienes competirán en un recorrido que recorre importantes zonas de la ciudad.

Castelblanco, quien ha sido uno de los corredores más destacados de la maratón en los últimos años, se presenta nuevamente como uno de los favoritos para llevarse la victoria.

El atleta chiricano, dos veces olímpico, ganó la edición de 2024 con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 37 segundos. Además, es el campeón de las ediciones de 2021 y 2022, con marcas de 2:27:07 y 2:21:48, respectivamente.

La seguridad del evento está bajo la coordinación de varias entidades, entre ellas la Alcaldía de Panamá, la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Sistema de Protección Institucional (SPI).

El evento contará con la participación de atletas internacionales de países como El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Trinidad y Tobago, Ecuador, Curazao, Cuba, Estados Unidos, España, Japón, China, entre otros.