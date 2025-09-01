Panamá, 01 de septiembre del 2025

    Preparación

    Jorge Dely Valdés anuncia lista de convocados para campamento en Chile

    Jorge Dely Valdés anuncia lista de convocados para campamento en Chile
    Jugadores de la selección Sub-20 de Panamá rumbo al campamento en Chile. Foto: Cortesía/Fepafut

    El entrenador de la selección Sub-20 de fútbol de Panamá, Jorge Dely Valdés, anunció la lista de jugadores que viajarán a Chile al campamento de preparación de cara a la Copa del Mundo, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

    El grupo está conformado por 24 jugadores, 14 de ellos provenientes de equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Entre ellos se encuentran Cecilio Burgess (Umecit FC), Ian Flores (San Francisco), Sean Deane (Plaza Amador), Julio Rodríguez (Plaza Amador), Erick Díaz (Los Ángeles FC II), Martín Krug (Levante), Juan Hall (Herrera FC), Antony Herbert (Árabe Unido), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Javier Arboleda (CAI), Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (FC Chorrillo).

    Jorge Dely Valdés contará con volantes como Kairo Walters (Los Ángeles FC II), Anel Ryce (Chornomorets Odesa), Luis Villareal (Veraguas FC), Giovany Herbert (Atlético Paranaense), Joseph Jones (Plaza Amador), Ryan Gómez (Grêmio), Ernesto Gómez (CD Universitario), Rafael Mosquera (New York Red Bulls) y Raheen Cuello (Liga Deportiva Alajuelense).

    En la delantera estarán Gustavo Herrera (Deportivo Saprissa), Karlo Kuranyi (SGV Freiberg) y Kevin Walder (Plaza Amador).

    La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que el campamento tendrá como sede la ciudad de Quillota, y que se jugarán partidos amistosos contra Egipto (18 de septiembre) y Nueva Caledonia (20 de septiembre). También se conoció que de este grupo se realizará el recorte de cuatro jugadores.

    Panamá integra el Grupo B junto con Corea del Sur, Paraguay y Ucrania. Su debut será el 27 de septiembre contra el onceno guaraní.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

