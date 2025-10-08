Jorge Dely Valdés toma las riendas del San Francisco FC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El San Francisco FC presentó oficialmente este jueves a Jorge Dely Valdés como su nuevo director técnico, en una apuesta por recuperar el protagonismo en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y cortar la racha negativa de seis partidos sin ganar.

El experimentado estratega panameño llega acompañado por Juan Walker y Rolando Palma, con quienes trabajó recientemente en la selección Sub-20 durante el Mundial de Chile 2025.

El propio Dely Valdés explicó que el acercamiento con la directiva de los monjes se dio antes del torneo juvenil, aunque las conversaciones se concretaron una vez finalizada la participación de Panamá en la cita mundialista.

Jorge no desconoce la sequía de trofeos a las vitrinas monjes. El último campeonato llegó en diciembre 2014 cuando derrotaron al Sporting San Miguelito.

“La expectativa que tenemos todos los directivos y el cuerpo técnico es poner a San Francisco en torneos internacionales. Creo que en todos los sitios donde hemos trabajado, lo único que nos han ofrecido son objetivos grandes. Y eso es lo que vamos a tratar de llevar a San Francisco, lo que hemos hecho siempre”, manifestó durante su presentación.

San Francisco marcha segundo en la Conferencia Oeste con 16 puntos tras 11 jornadas, apenas uno menos que el líder Universitario. Sin embargo, el equipo de La Chorrera no gana desde la fecha cinco, cuando venció a Veraguas United. Desde entonces acumula cuatro empates y dos derrotas, lo que encendió las alarmas en el plantel.

Dely Valdés, quien ya tuvo pasos por Tauro FC, CAI de La Chorrera y Plaza Amador, señaló que el proyecto con los monjes va más allá de un corto plazo.

“Es un proyecto a largo plazo, bastante interesante y muy ambicioso, porque se quieren lograr grandes cosas en ese camino. Hay objetivos inmediatos, otros a mediano plazo, y creo que hay equipo para lograrlos. Esperemos poder cumplir con eso”, subrayó.

En relación con su reciente experiencia con la Sub-20 en Chile, fue autocrítico. “La exigencia era mucho mayor, era pasar de fase. Nosotros somos Panamá y trabajamos para intentarlo. Nos tocó salir cuarto. Hay muchas cosas que no voy a dar detalle porque no me gusta poner excusas”, señaló.

El debut de Jorge Dely al mando del San Francisco será este domingo en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, cuando los monjes reciban al Atlético Nacional en un duelo clave para mantener la lucha por la cima de la conferencia.