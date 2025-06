Jorge Gutiérrez cumple su sueño en la Copa Oro con trabajo y perseverancia

El lateral izquierdo panameño Jorge Gutiérrez expresó que está viviendo momentos especiales al formar parte de la selección de Panamá, después de disputar partidos de eliminatorias mundialistas, Liga de Naciones y ahora la Copa Oro.

Gutiérrez, de 26 años, es uno de los 11 debutantes que tiene La Roja en este certamen junto con José Córdoba, John Gunn, Janpol Morales, Edward Cedeño, Kahiser Lenis, Carlos Harvey, Eduardo Guerrero, Tomás Rodríguez, Gustavo Herrera y Edgardo Fariña.

Declaraciones del jugador de #PanamáMayor🇵🇦, Jorge Gutiérrez, en conferencia de prensa previo al partido vs Jamaica🇯🇲.



“Es una oportunidad que deseaba hace mucho años. Ahora se me da la oportunidad, se me presenta. Estoy muy feliz por eso”.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/GdjyZkZBYn