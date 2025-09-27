Jornada decisiva en Yappy Park: Liga123 define posiciones y Liga Jr. en recta final

Exclusivo Suscriptores

Este domingo se vivirá una jornada decisiva en Yappy Park con partidos de la categoría Sub-8 de la Liga123 y la Sub-12 de la Liga Junior.

Liga123: Quinta jornada para definir posiciones

El Geely Field de Yappy Park se vestirá de gala desde temprano cuando los equipos salten al campo para disputar la última fecha de la Liga123.

A primera hora, los Dolphins de la International School of Panama enfrentarán a las Águilas del Colegio Javier por el Grupo A. Ambos están clasificados a cuartos de final. Los Dolphins marchan invictos con 12 puntos y 24 goles en cuatro partidos; un empate les bastará para asegurar el primer lugar. Las Águilas son cuartos con seis puntos y necesitan ganar para escalar posiciones, aunque tienen asegurado el cuarto puesto.

En el segundo duelo del Grupo A, los Mustangs del Panamerican School se medirán a los Brader Raiders. Los Mustangs ya están eliminados, mientras que los Raiders, con un empate, garantizan el segundo puesto. Si ganan y el ISP tropieza, podrían alcanzar la cima del grupo.

El tercer partido será entre los Spartans del Colegio La Salle y los Tigers del Smart Academy. Los Tigers ya no tienen opciones, mientras que los Spartans necesitan una victoria para asegurar el tercer lugar. Para superar al Brader, deben esperar una combinación de resultados.

En el Grupo B, el Colegio Episcopal enfrentará a los Eagles de El Colegio de Panamá. Episcopal está eliminado, mientras que los Eagles, ya clasificados, asegurarán el segundo lugar con una victoria o empate.

El quinto enfrentamiento será entre los Jaguars del Metropolitan School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Jaguars están eliminados. En cambio, los Fighting Owls han sido una auténtica máquina de goles: 39 en cuatro partidos y ninguno en contra. Ya clasificados, son los grandes candidatos al título.

La fase regular cerrará con el duelo entre el Colegio San Agustín y los Gators del Colegio St. Mary. Ambos ya tienen boleto a cuartos. Un empate dejaría al San Agustín en el tercer puesto; los Gators necesitan ganar para subir al tercero.

Liga Junior: El panorama en la penúltima fecha

La sexta jornada de la Liga Junior también arrancará temprano en la cancha principal del Yappy Park.

Abrirá con un partido del Grupo A entre los Spartans del Colegio La Salle y los Gators del Colegio St. Mary. Los Spartans, sextos con dos puntos, necesitan ganar para seguir con vida. Los Gators son quintos con cinco puntos y también están obligados a ganar.

Luego, los Thunders del Instituto Atenea enfrentarán a los Eagles de El Colegio de Panamá. Atenea va tercero con ocho puntos en cuatro juegos; los Eagles son segundos con nueve en cinco partidos. Si gana Atenea, se asegura el segundo puesto con opciones a más; si ganan los Eagles, lo asegurarán ellos.

El tercer duelo del Grupo A será entre los Mustangs del Panamerican School y los Tigers del Smart Academy. Los Mustangs marchan séptimos sin puntos en cuatro partidos y están prácticamente eliminados. Los Tigers, cuartos con cinco puntos, necesitan ganar para seguir con aspiraciones.

En el Grupo B, los Jaguars del Metropolitan School se medirán a los Potros del Thomas Jefferson School. Los Jaguars son séptimos con un punto y están obligados a ganar. Los Potros, líderes invictos con 12 puntos, asegurarán la cima con una victoria.

Más tarde, los Green Panthers del Instituto Panamericano jugarán contra los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Green Panthers son segundos con 10 puntos; una victoria los consolida allí. Los Fighting Owls son terceros con nueve y, de ganar, subirán al segundo puesto.

La jornada cerrará con un duelo clave: Brader Raiders vs. Dolphins de la International School of Panama. Ambos están empatados con cuatro puntos; el ganador se quedará con el cuarto lugar en solitario.

Detalles de la jornada

Todos los partidos de la Liga123 se disputarán en el Geely Field, mientras que los de la Liga Junior se jugarán en la cancha principal de Yappy Park.

ISP vs. Colegio Javier – 8:00 a.m. ( Liga123 )

Colegio La Salle vs. Colegio St. Mary – 8:30 a.m. ( Liga Junior )

Panamerican School vs. Colegio Brader – 9:00 a.m. ( Liga123 )

Instituto Atenea vs. El Colegio de Panamá – 9:30 a.m. ( Liga Junior )

Colegio La Salle vs. Smart Academy – 10:00 a.m. ( Liga123 )

Smart Academy vs. Panamerican School – 10:30 a.m. ( Liga Junior )

Colegio Episcopal vs. El Colegio de Panamá – 11:00 a.m. ( Liga123 )

Metropolitan School vs. Thomas Jefferson School – 11:30 a.m. ( Liga Junior )

Academia Interamericana vs. Metropolitan School – 12:00 p.m. ( Liga123 )

Instituto Panamericano vs. Academia Interamericana – 12:30 p.m. ( Liga Junior )

Colegio St. Mary vs. Colegio San Agustín – 1:00 p.m. ( Liga123 )

Colegio Brader vs. ISP – 1:30 p.m. (Liga Junior)