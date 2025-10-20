Jornada dorada de Panamá en los Juegos Centroamericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá vivió un domingo de múltiples logros en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con medallas conseguidas en atletismo, tiro deportivo, esgrima y ciclismo de ruta.

En atletismo, Jonathan Cedeño alcanzó la medalla de plata en lanzamiento de jabalina con un registro de 65.18 metros, mientras que Cristal Cuervo también obtuvo plata en los 200 metros planos con 23.75 segundos. En la misma prueba, Ivana Mc Farlane finalizó en el cuarto lugar (24.43 s).

Arturo Deliser sumó bronce en los 200 metros planos masculinos (21.34 s), y Leyka Archibold brilló en los 100 metros con vallas, deteniendo el cronómetro en 13.87 segundos.

En tiro deportivo, el equipo masculino de Pistola de Aire 10 m, conformado por Juan Campos, Wilfredo Cruz y Aristides Guevara, obtuvo la medalla de plata con un puntaje grupal de 1620-28x, mostrando precisión y trabajo colectivo.

La esgrima también aportó medallas importantes. Alessandra Aicardi (espada individual) y Jeremy Miranda (sable individual) se quedaron con la plata en sus respectivas modalidades, consolidando el avance del país en esta disciplina.

El cierre dorado de la jornada llegó con el ciclismo de ruta, donde Wendy Ducreux conquistó la medalla de oro en la prueba de fondo (90 km, 9 vueltas) con un tiempo de 2:50:36 horas.

Maraya López finalizó octava (3:02:21 h), mientras que Noemy Atencio no pudo concluir la carrera debido a una caída.

Además, el nadador Jeancarlo Calderón añadió una plata en los 50 metros mariposa (25.39 s), que representó la medalla número 44 para Panamá en la cita regional.