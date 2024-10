José Caballero agradece el apoyo recibido durante la temporada

Escuchar audio noticia

Después de terminar como el campeón de bases robadas de la Liga Americana, el pelotero panameño José Caballero agradeció a Dios y a sus fanáticos por todo el apoyo recibido durante la temporada con los Rays de Tampa Bay.

Caballero, de 28 años, terminó con 44 almohadillas estafadas para ser el primer istmeño en quedar líder en este departamento desde que Omar Moreno lo lograra en la campaña de 1979.

“Agradecido con Dios por mantenerme saludable en un año lleno de retos y por fortalecerme en los momentos difíciles. Igualmente, gracias a todos por el apoyo brindado durante toda la temporada”, publicó Caballero en sus redes sociales.

El santeño puso fin el año con un promedio de .227, con nueve cuadrangulares, 44 carreras empujadas y 53 carreras anotadas, en 139 partidos. Además, terminó con un promedio de llegar a base (OBP) de .283 y un slugging de .347.

