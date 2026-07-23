José Caballero carga contra MLB tras sanción por violación al reloj de pitcheo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A través de sus redes sociales, ‘Chema’ Caballero criticó a la MLB por la sanción.

El panameño José ‘Chema’ Caballero manifestó su inconformidad con las Grandes Ligas (MLB) luego de recibir una violación al reloj de pitcheo durante el partido del miércoles entre los New York Yankees y los Pittsburgh Pirates, una decisión que ha generado debate entre jugadores, analistas y aficionados.

La controversia surgió después de que MLB instruyera a los árbitros a considerar como infracción una rutina que Caballero utiliza de manera habitual antes de cada lanzamiento.

El infielder suele esperar hasta los últimos segundos permitidos para fijar su atención en el lanzador, una práctica que la liga interpretó como un intento de obtener ventaja mediante el uso del reloj de pitcheo.

Umpire Quinn Wolcott called a batter timer violation on Jose Caballero for not looking up at the pitcher with 8 seconds remaining.



However, replays showed that Cabellero had his head up with 9 seconds remaining.



Wolcott ejected Yankees hitting coach James Rowson for arguing the… pic.twitter.com/zF0W2LSHtd — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) July 23, 2026

La sanción se produjo en la sexta entrada del encuentro y derivó en un ponche automático para el panameño. La decisión también provocó la expulsión del coach de bateo de los Yankees, James Rowson, y generó fuertes críticas por parte del mánager Aaron Boone.

"It's embarrassing."



Aaron Boone on MLB changing the rule on Jose Caballero without telling the Yankees.



Read more: https://t.co/YYZTJo2ixF pic.twitter.com/D5jZRmZMq3 — New York Post Sports (@nypostsports) July 22, 2026

“Es vergonzoso”, declaró Boone tras el partido, al cuestionar que ni él ni la organización hubieran sido informados previamente sobre el cambio en la interpretación de la norma.

Caballero defendió su proceder y rechazó cualquier acusación de estar intentando engañar a los lanzadores.

“Pueden revisar mis últimos 50 turnos al bate, o 100 o 150, y ver que hago exactamente lo mismo. No estoy intentando engañar a nadie”, afirmó el jugador, quien explicó que se trata de una rutina que forma parte de su preparación mental en la caja de bateo.

Horas después, el panameño elevó el tono de sus críticas a través de sus redes sociales, donde cuestionó la forma en que MLB implementó la medida.

El pelotero panameño compartió un mensaje a través de sus redes sociales refiriéndose a la situación. Foto: Captura de pantalla

“Es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma. Saben que están equivocados, pero es muy difícil aceptar que un simple jugador que solo quiere jugar lo que siempre amó pueda adaptarse y utilizarlo en su juego”, escribió Caballero.

El jugador añadió que, aunque no comparte la decisión, los peloteros terminan obligados a ajustarse a las determinaciones de la liga.

La situación ha reabierto el debate sobre los límites del reloj de pitcheo y sobre cuándo una estrategia legítima de un bateador puede considerarse una acción destinada a manipular la regla. También ha generado cuestionamientos por la falta de comunicación previa a los equipos sobre la nueva interpretación aplicada por MLB.

Caballero, quien disputa su primera temporada completa con los Yankees, insistió en que su rutina no busca sorprender ni distraer al lanzador, sino mantener la concentración durante cada aparición en el plato. La polémica, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa una de las modificaciones reglamentarias más importantes implementadas por las Grandes Ligas en los últimos años.