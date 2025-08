José Caballero debuta con los Yankees y lidera en robos de base en las Grandes Ligas

El pelotero panameño José Caballero debutó el viernes 1 de agosto con el uniforme de los Yankees de Nueva York en la derrota 13-12 ante los Marlins de Miami, en el loanDepot park, en el primer juego de una serie de tres partidos en Florida.

Caballero, de 28 años, ingresó en la novena entrada como corredor emergente por Ben Rice, quien había llegado a base con un sencillo. Desde la inicial, el santeño no dudó en hacer uso de su velocidad y se robó la segunda base, alcanzando así 35 bases robadas en la temporada, lo que lo ubica en la cima de esta estadística en las Grandes Ligas.

El panameño terminaría anotando la carrera que puso momentáneamente al frente a los Yankees (12-11), tras un imparable de Ryan McMahon al jardín central.

Sin embargo, en la parte baja del noveno episodio, Caballero fue colocado en el jardín derecho y cometió un error que resultó determinante. Al intentar lanzar rápidamente para evitar el avance de los corredores, se le escapó una línea de imparable que tenía de frente, lo que permitió dos anotaciones para los Marlins y selló la derrota neoyorquina.

“Triste porque es un partido que debimos ganar. Fue una jugada de rutina, le quité la mirada a la bola, pero lo que quiero es contribuir al equipo”, dijo Caballero al terminar el encuentro a Yes.

José Caballero: "We have to get back at it tomorrow." #YANKSonYES pic.twitter.com/S3G6zlnpoi — YES Network (@YESNetwork) August 2, 2025

“Hoy no se dieron las cosas, pero tratando que mañana las cosas sean mejor”, agregó.

Jose Caballero now leads MLB with 35 stolen bases this season. The last time a Yankee stole that many bases in a year was Jacoby Ellsbury with 39 in 2014 pic.twitter.com/YQRb3VeWo7 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 2, 2025

A pesar del revés, Caballero sigue mostrando su valor como un jugador versátil y agresivo en las bases. Mantiene un promedio ofensivo de .226, con dos cuadrangulares y 27 carreras empujadas en 86 partidos.

Con su debut, Caballero se convirtió en el octavo panameño en vestir el uniforme de los Yankees, sumándose a una lista que incluye a Héctor López, Omar Moreno, Roberto Kelly, Rubén Rivera, Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Fernando Seguignol.