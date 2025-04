José Caballero desata la alegría en Tampa Bay, con un ‘grand slam’ que acabó con una mala racha

El cuadrangular que conectó el santeño José Caballero en la jornada del miércoles 9 de abril no solo representó su primer grand slam en las Grandes Ligas, sino que también significó un golpe anímico para los Rays de Tampa Bay.

Caballero, con ese batazo de cuatro esquinas, fue la piedra angular para que los Rays vencieran 5-4 a los Angelinos de Los Ángeles, en el George M. Steinbrenner Field, y acabaran con una seguidilla de cinco derrotas consecutivas.

Cabbaaaaayyyyyeeeee



Who ordered the first Steinbrenner grande? pic.twitter.com/wNIrDX7BIg