José Caballero destaca con gran ofensiva en los Yankees de Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño José Caballero vivió una semana destacada con los Yankees de Nueva York, dejando ver un importante crecimiento en su producción ofensiva.

En los últimos siete partidos, el santeño bateó para .360, con 9 imparables en 25 turnos, incluyendo un cuadrangular, cuatro carreras impulsadas y seis anotadas. Además, registró un promedio de embasamiento de .407 y un slugging de .560, consolidando su presencia como un jugador clave en la alineación neoyorquina.

JOSÉ CABALLERO WALKS IT OFF FOR THE @YANKEES! pic.twitter.com/h1mU7gbZFo — MLB (@MLB) April 16, 2026

Caballero ha sido protagonista en series recientes contra los Angelinos de Los Ángeles y los Reales de Kansas City, mostrando una notable mejoría tras un inicio de temporada lento con el madero. En sus primeros 48 turnos, había bateado apenas .167, con 8 hits, tres anotadas y cinco remolcadas en 14 juegos. Sin embargo, los recientes números demuestran que el joven panameño ha encontrado su ritmo y ha empezado a explotar su potencial ofensivo.

El santeño también ha contribuido con velocidad en las bases, logrando cinco bases robadas durante esta semana, que se suman a las cuatro que había conseguido en sus primeros 14 encuentros. Con esto, Caballero acumula nueve bases robadas, liderando actualmente a las Grandes Ligas en este departamento, tras haber sido líder en 2024 con 44 y en 2025 con 49.

You have to always be aware with José Caballero on the basepaths 😳 pic.twitter.com/rm8KqPFaqC — MLB (@MLB) April 18, 2026

Defensivamente, Caballero se mantiene consistente en el campocorto, con un promedio de .961 en 185.2 entradas, cometiendo solo tres errores.

Now that's a relay 😮‍💨 pic.twitter.com/4OfoJnnlqa — New York Yankees (@Yankees) April 19, 2026

Esta es la cuarta temporada del panameño en las Grandes Ligas. Debutó en 2023 con los Marineros de Seattle, luego fue cambiado a los Rays de Tampa Bay en 2024 y finalmente llegó a los Yankees el año pasado, donde ya empieza a consolidarse como un jugador completo, tanto a la ofensiva como en la defensa.