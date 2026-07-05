José Caballero, el guerrero de los Yankees de New York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El santeño es un jugador clave en la alineación de los Bombarderos del Bronx por su versatilidad y mentalidad competitiva.

El panameño José Caballero es una pieza valiosa dentro de los Yankees de New York, no solo por su versatilidad en el terreno de juego, sino por una mentalidad competitiva que lo define en cada aparición.

Desde su llegada a la organización neoyorquina el 31 de julio de 2025, procedente de los Tampa Bay Rays, Caballero ha asumido un rol dinámico, adaptándose a múltiples posiciones y respondiendo con consistencia.

José Caballero brings in a big insurance run! pic.twitter.com/XGcZndzYBf — SNY Yankees (@snyyankees) July 4, 2026

“Así soy yo, hombre. Creo que si no crees en ti mismo, nadie creerá en ti. Todo empieza en tu cabeza. Si lo crees, te conviertes en eso, ¿sabes?”, expresó Caballero en una entrevista a Steve Serby del New York Post.

En la presente temporada, el istmeño batea para .247, con 8 cuadrangulares y 29 carreras empujadas, además de 33 anotadas en 75 compromisos, números que reflejan su aporte constante dentro del lineup.

“Cada vez que estoy en el campo quiero ganar todo. Tener un turno al bate es una guerra para mí, como si estuviera tratando de ganar esa batalla. No importa cómo, estoy tratando de encontrar la manera de ganar esa batalla”, afirmó, describiendo una filosofía que encaja perfectamente con la exigencia histórica de la franquicia neoyorquina.

Aunque no se encasilla en una sola posición, Caballero reconoce que su prioridad es mantenerse en el terreno.

“Estar en la alineación, esa es mi posición favorita”, señaló Caballero.

“Para serte sincero, creo que soy mejor segunda base que en cualquier otra posición. Pero me divierto más jugando en el campocorto que en segunda. … Creo que te involucras más en el juego”, agregó.

José Caballero doubles the Yankees' lead! pic.twitter.com/rIY0YIOId2 — SNY Yankees (@snyyankees) June 26, 2026

Su valor, sin embargo, va más allá de las estadísticas. Caballero ha disputado 50 encuentros como campocorto, 16 en los jardines, 9 en la tercera base y 7 en la segunda, demostrando una capacidad poco común para desempeñarse con solvencia en distintos roles defensivos. Esa polivalencia lo ha convertido en una alternativa confiable para el cuerpo técnico encabezado por Aaron Boone.