José Caballero es recibido con tamboritos tras un año de ensueño con los Yankees

José Caballero volvió a casa como un héroe. El panameño arribó la noche del domingo al Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue recibido con una celebración al ritmo de tamboritos, aplausos y emoción, tras completar un año de ensueño con los Yankees de Nueva York.

El vuelo que lo trajo desde Tampa, Florida, aterrizó a las 8:27 p.m. y, apenas apareció en la terminal acompañado de sus padres, su esposa y su hija, la multitud estalló en alegría. Familiares, amigos y fanáticos que viajaron desde Las Tablas lo esperaban con pancartas, banderas y camisetas grises con el número 72 y su apellido en la espalda.

Caballero, que completó su primera temporada completa con los Yankees, fue líder de bases robadas en la Liga Americana por segundo año consecutivo, con 49 estafas, consolidándose como uno de los peloteros más veloces y disciplinados del circuito.

En medio de la algarabía, el infielder compartió con los medios sobre su gran momento, su futuro inmediato y la posibilidad de representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“Ellos saben que representar al país es algo importante para mí. Siempre ha sido parte de mi carrera y de mis sueños, así que no hay ningún tipo de restricción. Ellos entienden que es algo que deseo”, aseguró, en referencia al permiso de los Yankees para participar con Panamá en el torneo.

Consultado sobre la pelota invernal, el santeño no descartó jugar en la República Dominicana, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión. “Después veo si voy a jugar en Dominicana o no, todavía estoy pensando lo que voy a hacer”, comentó.

Sobre su logro como líder en bases robadas, Caballero valoró el esfuerzo y la constancia que lo llevaron a dominar esa categoría por segundo año. “Gracias a Dios por la oportunidad de dejar mi nombre en alto. Quizás no sea la estadística más importante, pero para mí sí lo es. Le meto mucho empeño y me alegra haberlo conseguido nuevamente”, afirmó.

También habló de su relación con Anthony Volpe, su compañero en el cuadro interior de los Yankees, y despejó cualquier rumor de competencia interna.

“Somos compañeros. Siempre quiero lo mejor para él porque sé lo que se siente cuando uno pasa por un slump. En Nueva York hay mucha presión, pero no hay rivalidad. Yo sabía el rol que iba a tener desde que llegué y estoy agradecido con Dios por haber jugado más de lo esperado”, explicó.

Caballero describió su experiencia en los Yankees como un sueño cumplido.

“Desde niño siempre soñé con jugar en un equipo como los Yankees. Este año se me hizo realidad y me siento feliz conmigo mismo por haberlo logrado. Es algo muy grande para mí y para mi familia.”

Antes de despedirse, dedicó palabras especiales para Aaron Judge, capitán del club.

“Judge es una persona increíble; siempre da consejos y hace que uno se sienta bien a su lado.”