Panamá, 09 de enero del 2026

    Béisbol

    El panameño José Caballero evita el arbitraje y acuerda contrato con los Yanquis

    El santeño firmó por una temporada y $2 millones con los Bombarderos del Bronx.

    Humberto Cornejo
    José Caballero llegó a los Yankees en un cambio con los Rays de Tampa Bay. Foto: Tomada de @yankees

    El panameño José Caballero llegó a un acuerdo salarial con los Yankees de Nueva York, evitando así el proceso de arbitraje para la temporada 2026.

    El contrato del santeño es por un año y 2 millones de dólares, según informó Jack Curry, de YES Network.

    Con este acuerdo, los Yanquis mantienen en su roster a un pelotero que se ha ganado su espacio en la Gran Carpa a base de velocidad, defensa y versatilidad.

    Caballero viene de una temporada importante, al proclamarse líder en bases robadas por segundo año consecutivo en las Grandes Ligas, con 49 estafas, una cifra que lo colocó en la élite de este departamento. De ese total, 15 bases robadas fueron con el uniforme de los Yanquis, equipo al que llegó en la recta final de la campaña tras un cambio desde los Rays de Tampa Bay, concretado el 30 de julio.

    En el aspecto ofensivo, el panameño cerró la temporada con promedio de .236, producto de 74 imparables en 314 turnos oficiales, además de 18 dobles, un triple y cinco cuadrangulares. A esto sumó 52 carreras anotadas y 36 empujadas, números que reflejan su aporte constante dentro de la alineación, especialmente como un jugador de rol capaz de generar impacto con su velocidad y agresividad en las bases. En su carrera cuenta con 18 vuelacercas, 106 remolcadas y 142 anotadas, además de 119 bases robadas.

    Caballero alcanzó su primer año de elegibilidad al arbitraje salarial bajo el estatus de Super Two, al acumular dos años y 170 días de servicio en las Mayores. Este estatus se concede a los peloteros que, sin llegar a tres años completos en MLB, se ubican dentro del 22 % con mayor tiempo de servicio entre sus compañeros de generación, lo que les permite acceder antes al arbitraje.

    Este versátil pelotero debutó en las Mayores en 2023 con los Marineros de Seattle; al año siguiente (2024) fue transferido a los Rays de Tampa Bay, y a mediados de la temporada 2025 se unió a los Bombarderos del Bronx.

    Con este movimiento, el santeño se convirtió en el octavo panameño en jugar con los Yankees, luego de Héctor López, Omar Moreno, Roberto Kelly, Mariano Rivera, Ramiro Mendoza, Rubén Rivera y Fernando Seguignol.

    Con este acuerdo, el istmeño se suma a sus compatriotas Edmundo Sosa y Justin Lawrence, quienes también evitaron el arbitraje salarial. Sosa pactó por 4.4 millones de dólares con los Filis de Filadelfia, mientras que Lawrence acordó por 1.2 millones de dólares con los Piratas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


