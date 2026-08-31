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    Béisbol

    José Caballero firma su mejor temporada ofensiva y consolida su impacto con los Yankees

    El panameño continúa elevando su rendimiento en las Grandes Ligas, tras alcanzar 13 cuadrangulares en la temporada.

    Humberto Cornejo
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    José Caballero firma su mejor temporada ofensiva y consolida su impacto con los Yankees
    El panameño José Caballero inició la temporada como el receptor titular. EFE

    El panameño José Caballero continúa consolidando su evolución en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, afianzando marcas personales importantes en su carrera.

    Caballero, velocidad en las bases, alcanzó este domingo 30 de agosto su cuadrangular número 13 de la campaña, ampliando así su mejor registro en las Mayores.

    El batazo llegó en la victoria de los Yankees 16-1 sobre los Medias Rojas de Boston, en la baja del octavo episodio, con dos corredores en base.

    Caballero respondió en un momento clave y mandó la pelota por todo el jardín izquierdo en un jonrón productor de tres carreras, que salió del bate a 104.8 millas por hora y recorrió 402 pies, una conexión de impacto que reafirma su crecimiento ofensivo.

    Las marcas previas del santeño en una temporada fueron en 2024, vistiendo el uniforme de los Rays de Tampa Bay conectó 9 cuadrangulares y remolcó 44 carreras. En la actual campaña ya suma 13 jonrones y 47 impulsadas, reflejando un salto claro en su producción ofensiva.

    A ello se suma otro aspecto que ha sido constante: su velocidad en las almohadillas. El panameño acumula 31 bases robadas en la temporada, para alcanzar tres campañas consecutivas con al menos 30 estafas.

    En lo que va de su carrera, Caballero registra 31 cuadrangulares, 153 carreras empujadas y 150 bases robadas en 485 partidos.

    Esta es su segunda temporada en la organización de los Yankees, equipo al que llegó a mitad de 2025 procedente de los Rays.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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