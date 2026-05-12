José ‘Chema’ Caballero es colocado en la lista de lesionados; Yankees convocan a Anthony Volpe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campocorto panameño fue colocado en la lista de lesionados de 10 días de los Yankees por una molestia en un dedo.

El campocorto panameño José Chema Caballero fue colocado este martes en la lista de lesionados de 10 días de los New York Yankees debido a una molestia en un dedo de la mano derecha.

Ante la ausencia de Caballero, el equipo decidió llamar al torpedero Anthony Volpe desde la sucursal Triple-A para reemplazarlo en el roster activo. La incorporación de Volpe fue reportada inicialmente por Francys Romero, de BeisbolFR, mientras que Jorge Castillo, de ESPN confirmó la inclusión de Caballero en la lista de lesionados.

La lesión de Caballero se produjo tras un lance el domingo, cuando se lanzó de regreso a la primera base, durante la novena entrada en la derrota 4-3 ante los Milwaukee Brewers.

Durante la última semana, Caballero tuvo un desempeño destacado en siete juegos, al registrar un promedio de .263 (5 hits en 19 turnos), con tres carreras anotadas y una remolcada.

En la presente campaña, el istmeño promedia .259, con 4 cuadrangulares y 13 carreras remolcadas.

El santeño está en su segunda campaña con los Bombarderos del Bronx, luego de que llegara al equipo el año pasado procedente de los Rays de Tampa Bay mediante un cambio. Caballero está en su cuarta temporada en las Grandes Ligas, luego de su debut en 2023 con los Marineros de Seattle.

Por su parte, Volpe vuelve a las Mayores luego de someterse a una cirugía de hombro durante la temporada muerta. Este año estuvo en rehabilitación en las sucursales Doble-A y Triple-A, acumulando promedio de .221, con un jonrón y ocho carreras empujadas en 18 partidos.

Esta sería la cuarta campaña de Volpe con los Yankees desde que debutó en 2023. En este periodo, el pelotero de 24 años, tiene un promedio de .222, con 52 cuadrangulares y 192 carreras producidas en 153 partidos.