José Caballero le robó la calma al lanzador Dennis Santana; las bancas se vaciaron

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño protagonizó un tenso cruce con el dominicano en la victoria de los Yankees 8-5 sobre Piratas.

José Caballero volvió a estar en el centro de la escena en la victoria del lunes de los Yankees de Nueva York por 8-5 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Yankee Stadium.

Caballero, reconocido por su estilo competitivo y por manejar los tiempos en la caja de bateo, fue protagonista de un cruce con el lanzador dominicano Dennis Santana en la octava entrada, que derivó en el vaciado de bancas.

El incidente comenzó con un rodado de Caballero que Santana convirtió en una doble matanza. Sin embargo, tras completar la acción, el derecho intercambió palabras con el panameño, se le acercó con gestos evidentes de molestia y debió ser contenido por sus compañeros mientras continuaba gritándole y señalándolo.

Benches clear in New York after an exchange between Dennis Santana and Jose Caballero. pic.twitter.com/Ev4R0poLE0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 21, 2026

El trasfondo del altercado estuvo ligado a la rutina de Caballero en el plato. El panameño suele esperar hasta los últimos segundos del reloj de lanzamiento para entrar en la caja de bateo, una estrategia legal que busca controlar el ritmo del turno, pero que ha generado incomodidad en varios serpentineros.

La situación ya había escalado momentos antes, cuando el árbitro principal le advirtió a Santana por no estar en posición con Caballero, quien nuevamente se fue hasta el límite permitido de los ocho segundos.

“Llevamos cuatro años con las mismas reglas”, dijo Caballero tras el partido a medios estadounidenses.

“Todos deberíamos conocer las reglas. Toda la liga debería saber quién soy, qué hago en la caja de bateo de castigo y estar al tanto. Si se enfadan por algo que la liga está implementando, no deberían enfadarse conmigo. Deberían enfadarse con otra persona”.

Dennis Santana is clearly the problem because Jose Caballero has never instigated anything in his life. pic.twitter.com/UpplTRopea — Joe Randazzo (@YankeeLibrarian) July 21, 2026

Dos lanzamientos después de ese episodio, Caballero conectó el rodado que terminó en dobleplay y, de inmediato, ocurrió el conato de pelea.

“Como siempre digo, yo intento tomarme mi tiempo”, explicó el panameño.

“Sigo mi rutina. Es parte de ella. Si te frustras, gano. Para mí, es una batalla en el ring y trato de ganarla. Si no estás concentrado al 100%, creo que gano”.

Por su parte, Santana dejó claro que su reacción estuvo motivada por la reiteración de esa mecánica en el turno.

“Puede hacer lo que quiera, pero ya estamos perdiendo. Es la octava entrada y ya llevas un par de hits. ¡Prepárate!”, expresó Santana.

“Puede hacerlo, pero no en cada lanzamiento. Ahí es cuando me enfadé. Pensé: ‘¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tardas tanto?’. Pero si lo hace en cada partido, bien por él”, agregó.

Caballero, en este partido, se fue de 4-2, con un doble y dos remolcadas. En esta temporada batea para .247, con 10 jonrones y 37 carreras empujadas, en 86 partidos.