José Caballero llega a 5 bases robadas; Yankees pierden la primera serie del 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los New York Yankees y el panameño José Caballero cayeron la tarde de este jueves 1-0 ante los Oakland Athletics, en un duelo de 2 horas y 20 minutos marcado por el dominio del pitcheo visitante y la limitada producción ofensiva local en el Yankee Stadium.

El zurdo Jeffrey Springs fue la figura del compromiso al mantener juego sin hits hasta la séptima entrada, antes de permitir el único imparable del encuentro para los neoyorquinos. Springs (2-0) trabajó siete episodios completos, ponchó a seis bateadores, concedió dos bases por bolas y permitió apenas cuatro corredores en circulación.

El intento de juego sin hits terminó en su lanzamiento número 84, cuando Ben Rice conectó sencillo al jardín derecho tras una base por bolas a Giancarlo Stanton. Springs completó la entrada retirando a Austin Wells y Randal Grichuk para preservar la blanqueada.

Ben Rice spoils Jeffrey Springs' no-hit bid



We remain in MLB's longest no-hitter drought since 2004-2006 pic.twitter.com/zJFt8pV6Bz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 9, 2026

Los Yankees suman apenas dos hits en sus últimos 17 episodios y no anotan desde la primera entrada del juego del miércoles, cuando fabricaron dos carreras en la derrota 3-2 frente al dominicano Luis Severino. Además, se quedaron en un solo imparable por primera vez desde el 15 de agosto de 2023.

Tras la salida de Springs, Justin Sterner dominó la octava entrada, incluyendo un rodado de Aaron Judge con un corredor en base. Hogan Harris se encargó de la novena con una entrada perfecta para apuntarse el quinto salvamento de su carrera y el primero de la temporada.

La única carrera del partido llegó en la parte alta de la séptima entrada. Max Muncy abrió el episodio con un triple que impactó la cerca del jardín central y posteriormente anotó con un sencillo de Tyler Soderstrom frente al abridor Ryan Weathers.

Weathers trabajó siete entradas, permitió una carrera y siete imparables, ponchó a siete bateadores y no otorgó bases por bolas, en una apertura de 101 lanzamientos, la cifra más alta de su carrera. Fue la duodécima apertura consecutiva de la rotación de Nueva York en la que un abridor permite tres carreras o menos.

Por los Yankees, el panameño José Caballero fue séptimo en el orden y campocorto titular en su undécimo partido de la temporada. En el tercer episodio, Caballero se embasó tras un error del antesalista Andy Ibáñez y posteriormente se robó su quinta base de la campaña.

En el quinto inning fue retirado con elevado al jardín izquierdo, mientras que en el octavo episodio fue sustituido por Trent Grisham por decisión de Aaron Boone.

Jose Caballero, hitting .135 so far this season, loses a challenge for the Yankees pic.twitter.com/g5j3hNs9An — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 9, 2026

Caballero, quien no vio acción en la derrota del miércoles, se mantiene como segundo en la Liga Americana en bases robadas con cinco, igualado con Jazz Chisholm Jr. y Chandler Simpson. El líder del circuito es Bobby Witt Jr., con siete estafadas.