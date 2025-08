José Caballero, pieza clave para los objetivos de los Yankees de Nueva York

El pelotero panameño José Chema Caballero fue uno de los movimientos más destacados en la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas, al ser adquirido por los Yankees de Nueva York, quienes buscan reforzarse para la carrera hacia la postemporada.

Caballero, de 28 años, es valorado por su velocidad en las bases y su versatilidad defensiva, tanto en el cuadro interior como en los jardines.

“Cabby hace mucho para ayudarte a ganar partidos de béisbol, ya sea a la defensiva o en las bases, conectando algún batazo fuerte aquí y allá”, afirmó Kevin Cash, mánager de los Rays de Tampa Bay, en declaraciones a MLB.

“Lo he dicho durante muchísimos años”.

El oriundo de Los Santos llega a los Yankees con un promedio de bateo de .226, dos cuadrangulares, 27 carreras empujadas y 37 anotadas en 86 encuentros. Además, es uno de los robadores de base más eficientes en las Mayores, ya que fue líder en 2024 con 44 robos y actualmente encabeza la lista con 34.

Yankees reportedly acquire UTIL José Caballero from the Rays, per MLB's @Feinsand . pic.twitter.com/ty9ODz4CBT

Su línea ofensiva también incluye un porcentaje de llegar a base (OBP) de .327, slugging de .311 y un OPS de .638.

“Creo que aporta mucho”, señaló Aaron Boone, mánager de los Yankees.

“Será un jugador muy útil para nosotros. Es luchador, intenso, y estoy muy emocionado de tenerlo en el equipo en este momento crucial”.

A nivel defensivo, Caballero ofrece múltiples opciones: ha jugado en la segunda base, tercera, campocorto y en las tres posiciones de los jardines. Esta temporada ha cometido siete errores en 422.2 entradas (tres en el campocorto y cuatro en segunda base).

Jose Caballero hugs his teammates before heading over to his new team across the field pic.twitter.com/DCE7l9uMKQ