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    Béisbol

    José Caballero protagonizó el partido con dos jonrones en la victoria de los Yankees

    El santeño conectó dos y remolcó cuatro carreras, alcanzando un récord personal de 10 jonrones en la temporada.

    Humberto Cornejo
    José Caballero protagonizó el partido con dos jonrones en la victoria de los Yankees
    El santeño José Manuel “Chema” Caballero Ortega convirtió el dolor en impulso y hoy brilla con los Yankees.

    El panameño José Caballero firmó una noche memorable el 6 de julio al conectar dos cuadrangulares por segunda vez en su carrera, guiando la victoria de los New York Yankees por 5-1 sobre los Tampa Bay Rays en Tampa Bay.

    Caballero suma ahora dos juegos de múltiples cuadrangulares en su carrera, ambos frente a Tampa Bay en el último año calendario, incluyendo el del 19 de agosto de 2025 en el George M. Steinbrenner Field, un detalle que refuerza su impacto ante su antigua organización.

    “Siempre es especial jugar aquí, jugar contra mis antiguos compañeros”, dijo Caballero.

    “Siempre es especial jugar aquí con la afición. Conozco a algunos de ellos y estoy acostumbrado al ambiente. Me gusta estar aquí. Siempre me motiva, sin duda”, agregó.

    Además de los dos jonrones, Caballero alcanzó los 10 vuelacercas en la presente temporada, estableciendo un nuevo tope personal en las Grandes Ligas.

    “Siempre pienso lo mejor de mí”, dijo Caballero.

    “Sé que puedo hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar. Todos los jugadores deberían pensar igual. Por eso estamos en las Grandes Ligas, porque somos los mejores”.

    El director de los Yankees, Aaron Boone, considera que este tipo de escenarios sacan un extra del pelotero panameño.

    “Le gusta la acción; lo diré así”, dijo Boone. “Simplemente le gusta estar en el centro de la acción”.

    Caballero, de 29 años, vistió el uniforme de los Rays durante una temporada y media antes de ser traspasado a los Yankees en pleno partido el pasado mes de julio en el Bronx, justo antes de la fecha límite de cambios. Desde entonces, se ha integrado rápidamente a su nuevo equipo.

    Desde el otro lado, el dirigente de Tampa Bay, Kevin Cash, reconoció el valor del panameño.

    “Cabby es un jugador realmente bueno, un jugador ganador”, dijo Cash.

    “Puede hacer muchas cosas. Siempre dijimos que, mientras estuvo aquí con el uniforme de los Rays, puede vencerte de muchas maneras. Esta noche nos venció con el bate, pero sabemos que tiene mucho talento tanto a la ofensiva como a la defensiva, y sobre todo cuando llega a base”.

    El primer cuadrangular de la noche llegó en la quinta entrada, cuando Caballero castigó un cambio de velocidad con dos corredores en base, enviando la pelota por encima del muro del jardín izquierdo-central para un jonrón de tres carreras que rompió el dominio inicial del abridor rival.

    “Estoy intentando motivar al equipo de alguna manera”, dijo Caballero. “Estamos pasando por un mal momento, atravesando rachas negativas. Es algo que puede animar al equipo y motivarlos; siempre es positivo”.

    El segundo batazo de vuelta completa llegó en el octavo episodio, nuevamente hacia el jardín izquierdo-central, sellando una jornada de cuatro carreras impulsadas que igualó su mejor registro personal en las Mayores y confirmó su impacto en la ofensiva neoyorquina.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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