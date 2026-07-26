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    Béisbol

    José Caballero quedó en el centro de una polémica por una decisión arbitral

    El panameño protagonizó una polémica jugada en la victoria de Yankees 3-1 sobre Phillies, tras una discutida decisión arbitral que anuló un doble play y generó controversia.

    Humberto Cornejo
    José Caballero quedó en el centro de una polémica por una decisión arbitral
    José Caballero está en su segunda campaña con los Yankees.

    El panameño José Caballero volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas, esta vez en una jugada polémica durante la victoria del sábado de los Yankees de Nueva York por 3-1 sobre los Filis de Filadelfia, en el Citizens Bank Park.

    El momento se produjo en la parte baja de la cuarta entrada, con el marcador igualado 1-1 y los Phillies amenazando con corredores en primera y segunda y un out. En ese contexto, Bryson Stott conectó una línea directa hacia el campocorto, donde Caballero reaccionó con rapidez.

    El infielder panameño logró detener la pelota, aunque no la aseguró de forma limpia en el primer contacto. En una misma acción, recogió el rebote y se dirigió a la segunda base con la intención de completar un doble play que habría terminado la entrada y neutralizado el peligro.

    Sin embargo, la jugada tomó un giro inesperado. El árbitro de segunda base, Brennan Miller, determinó que Caballero había dejado caer la pelota de forma intencional, aplicando la regla de bola soltada deliberadamente. La decisión anuló la posibilidad de la doble matanza**, ya que** solo el bateador fue declarado out y los corredores regresaron a sus bases, manteniendo viva la ofensiva rival.

    La decisión generó sorpresa tanto en el terreno como en el banquillo de los Yankees, ya que la acción ocurrió en cuestión de segundos y no parecía haber evidencia clara de intención por parte del jugador.

    “Me sorprendió mucho”, dijo Caballero después del partido a medios estadounidenses.

    “Realmente tienen una alta opinión de mí: puedo atrapar la pelota, soltarla y atrapar el rebote en un solo movimiento”, agregó.

    Por su parte, el director Aaron Boone también se refirió a la jugada, calificándola como un “error arbitral”, aunque sin profundizar en la polémica tras el encuentro.

    La regla aplicada por el umpire busca evitar que los defensores dejen caer deliberadamente una pelota fácil para forzar dobles jugadas con corredores detenidos en las bases. No obstante, en esta ocasión, la interpretación dejó dudas debido a la velocidad de la acción.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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