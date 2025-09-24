José Caballero recibe elogios de Aaron Boone por su entrega con los Yankees

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño José Caballero vivió una noche inolvidable en el Yankee Stadium al conectar el imparable que dejó tendidos a los Medias Blancas de Chicago (3-2) y que significó la clasificación a la postemporada. Esta actuación le valió el reconocimiento de su director, Aaron Boone, quien destacó la entrega y consistencia del santeño pese a lidiar con una lesión.

Boone resaltó que Caballero ha tenido que jugar durante meses con molestias en un dedo, dolencia que se intensifica al momento de batear, pero que no le ha impedido convertirse en una pieza clave para Nueva York.

“Ha estado lidiando con una lesión en el dedo que le molesta, la verdad, durante los últimos meses. De vez en cuando, al batear, le molesta”, explicó a MLB.com, al subrayar su carácter competitivo.

El aporte del panameño ha sido determinante. En 37 partidos con los Yankees, batea para .284, con tres jonrones, nueve carreras empujadas y un sólido OBP de .379, además de un OPS de .866. Su velocidad ha marcado diferencia, al liderar la Liga Americana en bases robadas con 48.

“En cualquier rol que haya tenido, desde que ha venido, ha hecho muy bien”, aseguró Boone, destacando la capacidad de adaptación del santeño.

Caballero llegó como un utility, capaz de cubrir el cuadro interior y los jardines, pero terminó adueñándose del campocorto titular tras la lesión de Anthony Volpe.

Caballero debutó en Grandes Ligas en 2023 con los Marineros de Seattle, luego fue traspasado a los Rays al año siguiente y el 31 de julio pasado recaló en los Yankees procedente de Tampa Bay, en un cambio por Everson Pereira. Hoy, su versatilidad y carácter lo han consolidado como figura en el Bronx.

Tras el dramático triunfo del martes sobre Chicago y la clasificación a la postemporada, el panameño no ocultó su emoción.

“Es increíble. Es la mejor sensación que he tenido. Sabía que íbamos a asegurar la postemporada, pero no sabía que iba a ser así”, mencionó Caballero.