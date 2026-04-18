José Caballero responde con tres anotadas en victoria de los Yankees sobre Kansas City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Chema Caballero ligó dos imparables y cruzó el plato en tres ocasiones en el triunfo de Nueva York, que extendió el mal momento de los Reales.

El panameño José Caballero tuvo una destacada jornada ofensiva este sábado al conectar dos imparables y anotar tres carreras, contribuyendo al triunfo de los Yankees de Nueva York por 11-7 sobre los Kansas City Royals en el segundo juego de la serie.

Caballero, alineado como campocorto titular, conectó en el cuarto episodio un imparable y posteriormente anotó desde la primera base gracias a un doble de J.C. Escarra al jardín central, mostrando agresividad en el corrido de bases.

Volvió a embasarse en el sexto capítulo con un infield hit. Luego avanzó a la intermedia tras una roleta de Escarra y terminó pisando el plato con un sencillo de Amed Rosario, sumando así su segunda anotación del compromiso.

En el octavo inning, Caballero llegó a base por selección de fildeo y volvió a aprovechar la ofensiva neoyorquina, anotando su tercera carrera del partido impulsado por un triple de Escarra.

El rendimiento reciente del panameño refleja una clara mejoría. En sus últimos seis partidos acumula ocho imparables y seis carreras anotadas, elevando su promedio ofensivo de .167 a .232. Además, su porcentaje de embasado (OBP) también experimentó un incremento significativo, pasando de .216 a .284.

La ofensiva de los Yankees volvió a respaldarse en el poder de Cody Bellinger, quien conectó dos cuadrangulares de dos carreras y remolcó cinco anotaciones. Su primer vuelacercas llegó en un tercer inning de cinco carreras frente al abridor Noah Cameron, episodio en el que también destacaron un batazo de dos carreras de Amed Rosario y un jonrón solitario de Ben Rice.

Nueva York capitalizó además un error de tres bases del jardinero central Kyle Isbel en un elevado de Escarra, situación que amplió la ventaja en un tramo clave del encuentro.

Desde el montículo, Will Warren (2-0) firmó una sólida apertura al trabajar siete entradas en las que permitió dos carreras y ponchó a 11 bateadores, igualando su mejor marca personal. El derecho controló a la ofensiva rival durante la mayor parte del juego y se apuntó su segunda victoria de la temporada.

Por su parte, Cameron (1-1) cargó con la derrota tras permitir siete carreras —cinco de ellas limpias— y siete imparables en cuatro episodios, en una salida en la que fue constantemente presionado por la alineación neoyorquina.

La derrota profundiza el complicado momento de Kansas City, que suma seis caídas consecutivas y ha perdido nueve de sus últimos 11 encuentros. Además, los Reales acumulan ahora 10 derrotas seguidas frente a los Yankees, una racha que se remonta al Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2024.

Los Yankees buscarán asegurar la serie este domingo en el tercer partido ante Kansas City, antes de iniciar el martes una nueva confrontación como visitantes en Fenway Park frente a los Boston Red Sox.