Panamá, 18 de mayo del 2026

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    Recuperación

    El panameño José Caballero retoma entrenamientos con los Yankees de Nueva York

    El campocorto panameño inició prácticas en el campo tras su lesión, aunque aún no realiza lanzamientos, avanzando en su recuperación.

    Humberto Cornejo
    El panameño José Caballero retoma entrenamientos con los Yankees de Nueva York
    El panameño José Caballero inició la temporada como el receptor titular. EFE

    El panameño José Caballero, campocorto de los Yankees de Nueva York, dio sus primeros pasos de recuperación tras ser colocado en la lista de lesionados por una pequeña fractura en el dedo medio de la mano derecha el pasado 12 de mayo.

    Antes de la serie contra los Blue Jays, los Yankees recibieron información alentadora sobre el estado del santeño.

    “José Caballero dijo que hoy está realizando algunas actividades de béisbol por primera vez desde que llegó a la lista de lesionados de los Yankees”, publicó Meredith Marakovits, de YES Network, en sus redes sociales.

    Caballero había tenido un inicio sólido de la temporada 2026, con promedio de .259, cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas, 18 anotadas y 13 bases robadas en 41 juegos.

    “José Caballero practicó lanzamientos hoy, según Aaron Boone. Ya ha estado practicando en el campo, pero sin lanzar, los últimos días. Boone añadió que aún tiene posibilidades de pasar los 10 días mínimos en la lista de lesionados, pero los Yankees verán cómo evoluciona en los próximos días”, manifestó Gary Phillips, del NY Daily News Sports.

    Caballero, seleccionado en la séptima ronda del Draft de la MLB de 2017, debutó con los Seattle Mariners y tuvo un breve paso por los Tampa Bay Rays antes de consolidarse con los Yankees.

    El istmeño, de 29 años, acumula en su carrera 410 juegos, con promedio de bateo de .232, 260 hits, 22 jonrones, 119 carreras impulsadas, 160 anotadas y 132 bases robadas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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