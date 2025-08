José Caballero se convierte en el octavo panameño en jugar con los Yankees

José Chema Caballero se convirtió el viernes 1 de agosto en el octavo grandes ligas panameño en vestir el uniforme de los Yankees de Nueva York.

Esto ocurrió durante la derrota de los Bombarderos del Bronx por 13-12 ante los Marlins de Miami. Caballero, de 28 años, ingresó en la novena entrada como corredor emergente por Ben Rice, quien había llegado a base con un sencillo.

En este partido, el santeño se robó una base y anotó una carrera. A la defensa, cometió un error en el jardín derecho, al intentar cortar un imparable de frente.

Jose Caballero gets his first stolen base with the Yankees and now leads MLB in stolen bases. #RepBX | #Yankees pic.twitter.com/djyViMB68o