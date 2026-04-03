José Caballero se roba dos bases y los Yankees ganan en su estreno en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño robó sus dos primeras bases en casa en la temporada 2026 y anotó una carrera en el triunfo de los Yankees sobre los Marlins.

El panameño José Caballero volvió a hacer de la velocidad su principal argumento en las Grandes Ligas, al robarse dos bases en el triunfo de los New York Yankees 8-2 sobre los Miami Marlins, en el primero de los 81 partidos que disputarán en El Bronx en la temporada 2026.

Caballero, titular en los siete encuentros que han disputado los Yankees en este inicio de campaña, fue alineado como campocorto y octavo en el orden ofensivo. Aunque se fue sin imparables por tercer juego consecutivo, logró robar bases y anotar una carrera.

El santeño se embasó en el segundo episodio tras negociar un boleto y no tardó en demostrar su agresividad al estafarse la segunda base.

Now Cabby steals second and the Yanks have two runners in scoring position! pic.twitter.com/7sGYeRyhEE — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 3, 2026

Más adelante, en el sexto capítulo, volvió a llegar a circulación, esta vez por error defensivo, y repitió la fórmula con otro robo de la intermedia.

Con estas dos estafas, Caballero suma tres en la temporada, ubicándose como el segundo mejor en la Liga Americana, solo por detrás de su compañero Jazz Chisholm Jr.. Además, comparte esa cifra con Kyle Isbel y el venezolano Luisangel Acuña.

El panameño, que lideró este departamento en 2024 y 2025 con 44 y 49 bases robadas, respectivamente, ya acumula 122 robos en su carrera en las Grandes Ligas desde su debut en 2023 con los Seattle Mariners.

En cuanto al desarrollo del juego, los Marlins pegaron primero con un cuadrangular solitario de Xavier Edwards en la parte alta de la primera entrada. Sin embargo, la respuesta de los Yankees fue inmediata.

En la baja de ese mismo episodio, Aaron Judge conectó su tercer jonrón de la campaña, un batazo de dos carreras que volteó el marcador a favor de Nueva York.

El conjunto del Bronx amplió su ventaja en la segunda entrada. Trent Grisham recibió base por bolas con las bases llenas, permitiendo que anotara Chisholm Jr., mientras que Caballero avanzó hasta tercera. Acto seguido, Judge fue golpeado, lo que permitió que el panameño anotara una de las carreras del partido.

Jose Caballero tried to bunt for a hit with two outs and Jazz on third but it did not work pic.twitter.com/7EwkWzQYUE — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 3, 2026

Miami descontó en el quinto inning con un jonrón solitario de Owen Caissie, pero los Yankees mantuvieron el control del encuentro.

En la sexta entrada, un lanzamiento descontrolado del pitcher Tyler Phillips permitió otra anotación para Nueva York, con Caballero nuevamente involucrado en la jugada al avanzar hasta tercera base.

El dominio se consolidó en los innings finales. Ben Rice conectó un jonrón en la séptima entrada y luego amplió la ventaja con un doble remolcador de dos carreras en el octavo capítulo, sellando el definitivo 8-2.