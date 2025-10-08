José Caballero sella con un out espectacular la remontada de los Yankees

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche en el Yankee Stadium tuvo un toque panameño. José Caballero no solo conectó su primer imparable en postemporada, sino que también puso el broche de oro defensivo al triunfo de los Yankees de Nueva York sobre los Toronto Blue Jays con la jugada que cerró el partido.

El infielder santeño ingresó en la séptima entrada en reemplazo del inicialista Ben Rice, aunque pasó a defender la tercera base tras la entrada de Paul Goldschmidt.

Su oportunidad con el madero llegó en el cierre del octavo capítulo, con Austin Wells y Cody Bellinger en circulación. En cuenta de 2-2, Caballero respondió con un sencillo al jardín derecho, su primer hit en octubre. La conexión levantó a los fanáticos, aunque Wells detuvo su carrera en la antesala y el episodio terminó sin mayores daños.

Lo mejor de la noche para Caballero ocurrió en la novena entrada. Con dos outs y un hombre en base, Vladimir Guerrero Jr. conectó una roleta peligrosa que parecía colarse por la antesala.

El panameño se lanzó de cabeza, tomó la bola con el guante y con un giro casi completo lanzó a la inicial para poner fuera al dominicano y concretar el out 27 de manera espectacular. Los Yankees sellaron así una victoria 9-6 que les permitió evitar la barrida y extender la serie divisional de la Liga Americana.

Vladimir Guerrero Jr. makes the final out on some flashy Jose Caballero defense! pic.twitter.com/v8xalRXooF — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 8, 2025

La remontada tuvo como gran protagonista a Aaron Judge, quien respondió con un jonrón monumental de tres carreras en el cuarto inning para igualar el marcador tras ir perdiendo 6-1.

Judge terminó la noche de 4-3, con tres carreras anotadas y un boleto intencional, disipando las críticas sobre su producción en postemporada.

“Fue una actuación de MVP”, señaló el mánager Aaron Boone al referirse al capitán de los Yankees.

También hubo aportes clave de Jazz Chisholm Jr., con un cuadrangular que puso arriba a Nueva York en el quinto, y de Giancarlo Stanton, quien sumó dos remolcadas en momentos oportunos. Toronto, en cambio, dejó escapar una ventaja de cinco carreras gracias a errores defensivos de Addison Barger e Isiah Kiner-Falefa que terminaron costando caro.

El partido tuvo un inicio adverso para los locales. Carlos Rodón, abridor de los Yankees, apenas pudo trabajar dos entradas y un tercio en las que toleró seis carreras.

Sin embargo, el bullpen neoyorquino respondió con 6.2 innings impecables encabezados por Tim Hill, ganador del encuentro, y David Bednar, que se apuntó el salvamento.

Para los Azulejos, el golpe fue duro. Tenían la posibilidad de liquidar la serie y avanzar por primera vez a la Serie de Campeonato de la Americana desde 2016, pero se vieron superados por la presión del escenario. “Los errores se magnifican en este momento del año”, reconoció su mánager John Schneider.

Con la victoria, los Yankees quedaron 3-0 en partidos de eliminación en esta postemporada y forzaron el cuarto encuentro de la serie. El novato Cam Schlittler abrirá por Nueva York, mientras que Toronto recurrirá a una estrategia de bullpen.